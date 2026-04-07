Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller; gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda, 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri yürütüldüğü açıklandı.

Soruşturma kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z.Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan'ın gözaltına alındığı bildirildi.