Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesini ve bir ağabeyini öldürüp, diğerini yaraladı

        Annesini ve bir ağabeyini öldürüp, diğerini yaraladı

        İstanbul'da Çekmeköy'de annesi ve bir ağabeyini silahla öldüren, diğer ağabeyini yaralayan şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 00:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesini ve bir ağabeyini öldürüp, diğerini yaraladı

        Çekmeköy'de bir evde annesini ve ağabeyini silahla öldüren, diğer ağabeyini ise bacağından yaralayan S.H.(35), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olay, saat 18.30 sıralarında Kızıldere Mahallesi Efsun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir evde S.H. ile annesi M.H.(61) ve ağabeyleri K.H. (38), E.H.(41) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine silahını çıkaran S.H., annesi ve ağabeylerine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde anne M.H. ile ağabey E.H.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, bacağından yaralanan diğer ağabey K.H. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ŞÜPHELİ, CİNAYET SİLAHIYLA YAKALANDI

        Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise şüpheli S.H.'yi cinayet silahı ile yakaladı. Hayatını kaybeden M.H. ve E.H.'nin cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yaşandı... Oto galeriyi cayır cayır yaktılar!

        İstanbul Beşiktaş'ta, işletmeci 55 yaşındaki Selçuk K. ile dini nikahlı olduğu öğrenilen eşi 47 yaşındaki Dilek K.'ye ait araç kiralama şirketi, motosikletle gelen kasklı 2 şüpheli tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Park halindeki 14 araç zarar görürken, şüpheliler aynı gece çiftin yaşadığı vi...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD basını: İran geri adım atmadı
        ABD basını: İran geri adım atmadı
        Papa'dan Trump'a tepki: Kabul edilemez
        Papa'dan Trump'a tepki: Kabul edilemez
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        Petrolde Hürmüz paniği
        Petrolde Hürmüz paniği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Kanadı kırık Kartal!
        Kanadı kırık Kartal!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Sigortada demokrasi şöleni
        Sigortada demokrasi şöleni
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı