Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım

Kilis’in kültür ve turizm alanındaki durumu, ihtiyaçları, yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Kilis Valiliğinde katıldığı il değerlendirme toplantısında ele alındı.

Toplantının ardından bir basın açıklaması yapan Bakan Ersoy, Kilis’in sahip olduğu potansiyelin en üst düzeyde değerlendirilmesinin temel hedef olduğunu vurguladı.

Son 24 yılda Kilis’e kültür ve turizm alanında 412.1 milyon lira tutarında yatırım yapıldığını belirten Ersoy, aynı süreçte yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine de 183 milyon lira kaynak aktarıldığını ifade etti.

Kilis’te 534 adet taşınmaz kültür varlığı ve 68 adet sit alanı bulunduğunu aktaran Ersoy, kültür varlıklarının restorasyonu ve ihyası kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde son 23 yılda proje, bakım, onarım, müze teşhir-tanzim ve çevre düzenleme işleri için 61 milyon lira ödenek sağlandığını kaydetti.

REKLAM

Deprem sonrası yürütülen çalışmalara değinen Bakan Ersoy, Kilis genelinde 143’ü proje yardımı, 54’ü uygulama yardımı olmak üzere toplam 197 yapıya yardım yapılması kararı alındığını, bu kapsamda şu ana kadar 158 yapıya 238,6 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

TARİHİ ESERLER TEK TEK AYAĞA KALKIYOR

Restorasyonu tamamlanan Tabakhane, Karakadı ve Merkez Hacı Derviş camilerini Kilis programları kapsamında yeniden ibadete açacaklarını belirten Ersoy, söz konusu eserlerin bilim kurullarının denetiminde gerekli tüm bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanarak cemaatine kavuşturulduğunu ifade etti.

Depremden etkilenen 24 vakıf kültür varlığından 12’sinin restorasyonunun tamamlandığını hatırlatan Ersoy, mayıs ayı başında 7 eserin, haziran ayı itibarıyla da kalan 5 eserin restorasyonunun tamamlanacağını ve böylece Kilis’te depremden zarar görmüş toplam 24 vakıf kültür varlığının yeniden hizmete açılacağını söyledi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kilis Ravanda Kalesi ile Kilis Alaeddin Yavaşça Müzesi’nde onarım çalışmalarının depremin hemen ardından başlatılarak aynı yıl içerisinde tamamlandığını belirten Ersoy, söz konusu yatırımların ilin kültür altyapısına önemli katkı sağladığını ifade etti.

REKLAM

Bakan Ersoy şöyle devam etti: "Güncel birim fiyatlarla 197.5 milyon liralık bir yatırım olarak ilimize kazandırdığımız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi asrın felaketini çok az bir hasarla atlatmıştı. Bu noktada da gerekli basit onarımların gerçekleştirilmesi için Bakanlık olarak ödenek göndermiştik. Valiliğimizin koordinesinde yürütülen söz konusu bu çalışmalar da hızlı bir şekilde tamamlanmıştır."

ARKEOLOJİYE YATIRIM

Kilis’te yürütülen arkeolojik çalışmalara da değinen Ersoy, Oylum Höyük kazısına 2025 yılında 1 milyon 267 bin lira ödenek aktarıldığını, ayrıca bu alanın Geleceğe Miras projesi kapsamına alındığını belirtti. Bu doğrultuda 2024 yılında 3 milyon 900 bin lira, 2025 yılında ise 2 milyon 400 bin lira ek ödenek sağlandığını, 2026 yılı çalışmalarına yönelik bütçe planlamasının sürdüğünü kaydetti.

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeleye de değinen Ersoy, 2025 yılı içerisinde Kilis sınırları içinde 14 kaçak kazı ve 10 kültür varlığı kaçakçılığı olayı tespit edildiğini, bu olaylarda 89 adet kültür varlığı ve 31 adet objenin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, "Bu toprakların medeniyet mirasına el uzatan, göz diken herkes adalete hesap verecektir. Bu vesileyle bu tartışmasız gerçeğin altını bir kez daha çizmek isterim" dedi.

REKLAM

OSMANİYE'DE 'TURİZM MASTER PLANI' BAŞLATILACAK

Bölgedeki temasları kapsamında Osmaniye'de de temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilikte basın açıklaması yaparak kentin turizmde yükselen konumuna ve yürütülen yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2026 yılı fiyatlarıyla 678.8 milyon liraya ulaşan yatırımlar, kentin turizmde yükselen konumunu somut verilerle ortaya koyarken konaklama kapasitesindeki artış, uluslararası tanıtım faaliyetleri ve kültür merkezleriyle desteklenen bu süreç, Osmaniye’yi bölgesel bir cazibe merkezine dönüştürme hedefini güçlendiriyor.

Osmaniye Valiliği'nde il koordinasyon toplantısına da katılan Bakan Ersoy, kentin turizm master planının oluşturularak hızlıca hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

Bakan Ersoy, "Osmaniye, sadece doğal güzellikleriyle değil; aynı zamanda vatanına, milletine bağlı insanlarıyla da ülkemizin en kıymetli şehirlerinden biridir" dedi. Ersoy, Kentin milli birlik ve beraberlik açısından simge şehirlerden biri olduğuna da işaret etti.

Bakan Ersoy, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın bir talimatını da paylaşmak isterim. Bizlere hep ‘Şehirlerimizin kültürel varlıklarını gözünüz gibi koruyun. Turizm potansiyelini ise hep bir üst çıtaya taşıyın, taşıyın ki turizmden esnafımız da kazansın, ulaştırma, gıda gibi sektörlerde iş yapanlar da iş-aş kazansın’ der. Ama konu Osmaniye olunca ayrı bir hassasiyetle davranır Sayın Cumhurbaşkanımız…"

REKLAM

Bu doğrultuda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Ersoy, kültürel mirasın korunmasının aynı zamanda geleceğe güçlü bir kimlik bırakmak anlamına geldiğinin, bu anlayışla da Osmaniye’deki tüm kültür varlıklarını bilimsel yöntemlerle korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Osmaniye’de yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine de katkı sağlandığını ifade eden Ersoy, vali ve belediye başkanlarıyla gerçekleştirdikleri il koordinasyon toplantısında kentin "Turizm Master Planı" çalışmasının başlatılması yönünde talimat verdi.

Bakan Ersoy, hazırlanacak planın valilik koordinasyonunda, il ve ilçe belediyeleri ile üniversitenin katkılarıyla hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini ifade etti. Söz konusu plana dair sürece değinen Ersoy, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığın turizm alanında hangi önceliklerin ele alınacağı ve hangi çalışmaların hangi zaman planı içerisinde hayata geçirileceğine ilişkin yol haritasının birlikte belirleneceğini dile getirdi.

KENTTEKİ YATAK KAPASİTESİ 9 KATINA ÇIKTI

Osmaniye’nin turizmde yükselen bir değer olduğunu belirten Ersoy, konaklama altyapısındaki gelişime dikkat çekti. 2002 yılında yalnızca 1 tesis ve 104 yatak kapasitesi bulunduğunu ifade eden Ersoy, bugün bu sayının 14 tesise ve 978 yatak kapasitesine ulaştığını kaydetti.

Osmaniye’nin çevreye duyarlı ve kaliteli turizm anlayışını benimseyen bir kent olduğunu kaydeden Ersoy, açıklamalarında şunları söyledi: "Sadece 2025 yılında yapılan iki ayrı projeyle toplam 2 milyon erişim elde ettik. GoTürkiye platformumuzda Osmaniye’nin tarihî, doğası ve kültürel zenginliklerini 10 farklı dilde dünyaya anlatıyoruz. 2025 yılında 27 ülkede gerçekleştirdiğimiz dijital reklam kampanyalarıyla 4.9 milyon gösterim sağladık. Aynı zamanda sürdürülebilir turizm anlayışı doğrultusunda tesislerimizin yüzde 81.25’inin belgelendirilmiş olması bizler için son derece kıymetlidir. Bu, Osmaniye’nin çevreye duyarlı ve kaliteli turizm anlayışını benimsediğinin açık bir göstergesidir. 2002-2026 yılları arasında yerel yönetimlerin altyapı projelerine 36.5 milyon lira kaynak sağladık.”

Kültür altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlara değinen Ersoy, Cebeli Bereket, Düziçi Karacaoğlan ve Kadirli Aşık Fermani Kültür Merkezlerinin tamamlanarak hizmete sunulduğunu açıkladı.

Osmaniye’nin doğası, tarihi ve kültürüyle yüksek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, turizmin kalkınmanın önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti. Bu sürecin yerel yönetimler ve sektör temsilcileriyle birlikte yürütüldüğünü ifade eden Ersoy, iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini dile getirdi.