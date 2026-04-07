        Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni tehdit! "Bütün bir uygarlık bu gece yok olacak" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni tehdit!

        ABD Başkanı Trump, İran'a anlaşma için verdiği sürenin dolmasına saatler kala yeni bir tehditte bulundu ve "Bütün bir uygarlık bu gece yok olacak ve bir daha asla getirilemeyecek. Bunun olmasını asla istemiyorum ama muhtemelen olacak. Belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir?" dedi

        Giriş: 07.04.2026 - 15:10
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir tehditte bulundu ve "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ama ben bunu istemiyorum" ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Trump, 28 Şubat günü İsrail ile birlikte İran'a başlattıkları saldırılarının ardından İran'a anlaşmaya varılması için verdiği süreleri defalarca erteledi, ancak bu gece TSİ 03.00'ün son olduğunu ima etti.

        Trump, Truth Social platformundan açıklama yaparak yeni bir tehditte bulundu.

        Trump İran için verdiği süreleri defalarca erteledi
        Trump mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak.

        Belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir? Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz.

        47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun!"

        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        TRUMP VERDİĞİ SÜREYİ DEFALARCA KEZ ERTELEDİ

        Trump, İran'ın bir anlaşmaya varması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği son tarihi pazartesiden salıya erteledi. Bu, daha önce de birkaç kez ertelenen sürelerin sonuncusu olurken, Trump anlaşma sağlanmaması halinde "cehennemin üzerlerine yağacağını" söylemişti.

        Trump'ın İran'a verdiği bir önceki son tarih 23 Mart'tı. Ancak sonraki haftalarda, sert tehditler, erteleme açıklamaları ve müzakerelerin iyi gittiğine dair ifadeler arasında gidip gelmesi nedeniyle bu tarih birkaç kez değiştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Akdeniz'in "akciğerleri" koruma altına alınıyor

        Ekosistemi Koruma Derneği (EKOS), Linda & Dauglas ve Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) iş birliğiyle "Lara Kıyılarında Deniz Eriştesi Çayırlarının İzlenmesi, Haritalanması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi" hayata geçirildi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!