ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir tehditte bulundu ve "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ama ben bunu istemiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 28 Şubat günü İsrail ile birlikte İran'a başlattıkları saldırılarının ardından İran'a anlaşmaya varılması için verdiği süreleri defalarca erteledi, ancak bu gece TSİ 03.00'ün son olduğunu ima etti.

Trump, Truth Social platformundan açıklama yaparak yeni bir tehditte bulundu.

Trump İran için verdiği süreleri defalarca erteledi Haberi Görüntüle

Trump mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak.

Belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir? Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz.

47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun!"

İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir Haberi Görüntüle

TRUMP VERDİĞİ SÜREYİ DEFALARCA KEZ ERTELEDİ

Trump, İran'ın bir anlaşmaya varması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği son tarihi pazartesiden salıya erteledi. Bu, daha önce de birkaç kez ertelenen sürelerin sonuncusu olurken, Trump anlaşma sağlanmaması halinde "cehennemin üzerlerine yağacağını" söylemişti.

Trump'ın İran'a verdiği bir önceki son tarih 23 Mart'tı. Ancak sonraki haftalarda, sert tehditler, erteleme açıklamaları ve müzakerelerin iyi gittiğine dair ifadeler arasında gidip gelmesi nedeniyle bu tarih birkaç kez değiştirildi.