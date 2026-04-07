İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
İstanbul Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma çıktı. Bir polis memuru yaralandı. 3 kişi etkisiz hale getirildi. Şüphelilerden 2'sinin ölü 1'inin de yaralı olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu ve Ceylan Sever'in haberi..
Giriş: 07.04.2026 - 12:36
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre İsrail Konsolosluğu önünde çatışma çıktı. Bir polis memuru yaralandı. 3 kişi etkisiz hale getirildi.
Şüphelilerden 2'sinin ölü 1'inin de yaralı olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek de, "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş; Cumhuriyet Savcılarımız incelemelere başlamıştır." açıklamasında bulundu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ