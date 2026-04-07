Diyarbakır'daki baba-oğul cinayetinde katil zanlısı cinayeti itiraf etti

Diyarbakır'da hayvancılık yapan Remzi Sati ile 15 yaşındaki oğlu Muhammed, geçen yıl mayıs ayında kamyonette öldürülüp yakılmış halde bulundu. Olayla ilgili 7 kişi hakkında dava açıldı. Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen sanıkların yargılanmasına başlandı.

“HAYVAN ALIŞVERİŞİ NEDENİYLE HUSUMET BAŞLADI”

Tutuklu sanıklardan Ali Mert İldeniz, cinayet suçlamasını kabul ettiğini belirtti. Remzi Sati’den olaydan 8-9 ay önce hayvan aldığını ve bakımını da kendisinin yaptığını belirterek, “Olaydan 10-15 gün öncesine kadar husumetim yoktu. Mart ayında Remzi abiye vadeli hayvan verdim. Kime aldıysa kefil oldu. ‘Benim hayvanlarım senin yanında sorun olmaz’ dedi. 19 hayvan verdim. Toplam 650 bin lira. 19 Mayıs’ta nişanım vardı. O parayı vermesi gerekiyordu. Bu konudan dolayı bir tartışmamız oldu” dedi.

Olay gecesi Remzi Sati’yi telefonla aradığını belirten İldeniz, savunmasına şöyle devam etti:

“Pazartesi nişanlanacağımı ve altın bakacağımı söyledim. Parayı vermezse hayvanları satacağımı söyledim. Yüz yüze konuşmak için çağırdım. Kum ocağına yalnız yürüyerek gittim. Ruhsatsız silahım yanındaydı. Remzi oğluyla birlikte geldi. Hayvanları satacağımı söyleyince ‘Erkeksen sat’ dedi. Kendimi kaybedip silahla öldürdüm. Araca bindiğim için parmak izlerimi kolonyayla silmeye çalıştım. Ardından kolonya döküp aracı yaktım. Olay yerine giderken kolonya almadım. Kolonya Remzi’nin aracında vardı.”

Olay sonrası evine döndüğünü anlatan İldeniz, “Olayı gerçekleştirdiğimi kimseye söylemedim. Olay sırasında yalnızdım” dedi.

REKLAM

CİNAYETİ PLANLADIĞINI İTİRAF ETTİ

İlk ifadesinde Remzi’yi kaybolan hayvanı bulduğunu söyleyerek çağırdığı yönündeki ifadesini değiştiren İldeniz, öldürmek değil konuşmak için gittiğini savundu. Ancak savcının “Telefonunu neden geride uçak modunda gizleyerek gittin? Silahını neden yanına aldın” sorusu üzerine ‘Ya kafama sıkacaktım ya da bir olay yapacaktım” diyerek cinayeti planladığını itiraf etti.

Diğer sanıklar da İldeniz’I suçlayarak kendilerinin olayla ilgisi olmadığını savundu.

“CİNAYETİ DİĞER SANIKLARLA BİRLİKTE İŞLEDİ”

Eşi ve oğlu öldürülen Filiz Sati, “Sanıklar burada tiyatro oynuyorlar” diyerek ‘’Muhammed 15 yaşındaydı ama güçlü bir çocuktu, kimseden korkmazdı. Yalan söylüyor bunlar birlikte bu işi yaptılar. Tek başına Ali Mert değildi. Diğer sanıklar da vardı. Hepsi en ağır cezayı alsın” diyerek ağladı.

Savcı, 3 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti. Mahkeme İldeniz dışındaki 4 tutuklu sanığın tahliyesine hükmetti. Duruşma 25 Haziran’a ertelendi.

FOTO: DHA