Fenerbahçe'de Skriniar geri döndü, savunma toparlandı!
Milan Skriniar, sakatlık dönüşü çıktığı ilk maç olan Beşiktaş derbisinde savunmada gösterdiği liderlikle bir kez daha beğeni kazandı. Tedesco, kalan haftalarda Skriniar-Oosterwolde tandemini bozmayı düşünmüyor.
07.04.2026 - 11:44
Fenerbahçe’de kaptan Milan Skriniar, sakatlık dönüşü etkisini ilk maçta gösterdi.
Tecrübeli stoper, uzun süren aranın ardından formasına kavuştuğu Beşiktaş derbisinde ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.
Sakatlık sürecinde özellikle ceza sahasına yapılan ortalarda zorlanan sarı-lacivertliler, Skriniar’ın dönüşüyle birlikte savunmada daha derli toplu bir görüntü sergiledi.
Slovak oyuncu, ilk maçında hem zamanlaması hem de sahadaki liderliğiyle savunma organizasyonunu toparladı.
Tecrübeli stoper, derbiyi 1 top çalma, 3 pas arası, 6 top uzaklaştırmayla tamamladı.
Tedesco, kalan haftalarda Skriniar-Oosterwolde tandemini bozmayı düşünmüyor.