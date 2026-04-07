Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe’de Skriniar geri döndü, savunma toparlandı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Skriniar geri döndü, savunma toparlandı!

        Milan Skriniar, sakatlık dönüşü çıktığı ilk maç olan Beşiktaş derbisinde savunmada gösterdiği liderlikle bir kez daha beğeni kazandı. Tedesco, kalan haftalarda Skriniar-Oosterwolde tandemini bozmayı düşünmüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 11:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe’de kaptan Milan Skriniar, sakatlık dönüşü etkisini ilk maçta gösterdi.

        2

        Tecrübeli stoper, uzun süren aranın ardından formasına kavuştuğu Beşiktaş derbisinde ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.

        3

        Sakatlık sürecinde özellikle ceza sahasına yapılan ortalarda zorlanan sarı-lacivertliler, Skriniar’ın dönüşüyle birlikte savunmada daha derli toplu bir görüntü sergiledi.

        4

        Slovak oyuncu, ilk maçında hem zamanlaması hem de sahadaki liderliğiyle savunma organizasyonunu toparladı.

        5

        Tecrübeli stoper, derbiyi 1 top çalma, 3 pas arası, 6 top uzaklaştırmayla tamamladı.

        6

        Tedesco, kalan haftalarda Skriniar-Oosterwolde tandemini bozmayı düşünmüyor.

        7

        Teknik heyet, Skriniar'ın etkisiyle Oosterwolde'nin de performansının da artacağına inanıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        "Hamaney'in bilinci kapalı, tedavi görüyor" iddiası
        "Hamaney'in bilinci kapalı, tedavi görüyor" iddiası
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kocası için 'kayıp' ihbarında bulundu! 15 parçaya bölüp çöpe atmış!
        Kocası için 'kayıp' ihbarında bulundu! 15 parçaya bölüp çöpe atmış!
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        "İcraatlara devam, İstanbul’a geliyorum" dedi, yakalandı!
        "İcraatlara devam, İstanbul’a geliyorum" dedi, yakalandı!
        Galatasaray zorlu virajda!
        Galatasaray zorlu virajda!
        OpenAI'den Musk'a soruşturma talebi
        OpenAI'den Musk'a soruşturma talebi
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!