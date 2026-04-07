        Haberler Dünya İngiliz Times gazetesinden Hamaney iddiası: Bilinci kapalı halde tedavi görüyor | Dış Haberler

        İngiliz Times gazetesinden Hamaney iddiası: Bilinci kapalı halde tedavi görüyor

        İngiliz The Times gazetesi diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran dini lideri Hamaney'in, "bilinci kapalı halde Kum'da tedavi gördüğünü" iddia etti. Haberde Hamaney'in ülkeyi yönetebilecek durumda olmadığı öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 11:36 Güncelleme:
        "Hamaney'in bilinci kapalı, tedavi görüyor" iddiası

        İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, babası Ali Hamaney'in öldürüldüğü ABD-İsrail saldırısında ağır yaralanmasının ardından "bilinci kapalı şekilde Kum'da tedavi gördüğü" öne sürüldü.

        İngiliz "The Times" gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail istihbaratına dayanan bir değerlendirme notuna göre, Hamaney'in İran'ın Kum kentinde tedavi altında olduğu ve ülkeyi yönetebilecek durumda olmadığı iddia edildi.

        Haberde, Körfez ülkeleriyle de paylaşılan söz konusu notta, "bilinci kapalı olan Mücteba Hamaney'in ağır sağlık durumu nedeniyle Kum'da tedavi gördüğü ve karar alma süreçlerine katılamadığı" öne sürüldü.

        Aynı değerlendirme notunda, hayatını kaybeden eski lider Ali Hamaney için ülkenin dini merkezi sayılan Kum'da türbe hazırlığı yapıldığı ve birden fazla mezar alanı planlandığı iddia edildi.

        İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, babası Ali Hamaney'in öldürüldüğü ABD-İsrail saldırısında yaralandığına öne sürülen haberde, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ile İran'ın Washington'daki temsilciliğinden konuya ilişkin yorum talep edildiği, ancak henüz resmi açıklama yapılmadığı aktarıldı.

        İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, İran lideri Hamaney'in güvenlik endişelerinden dolayı ortaya çıkmadığını söylemişti.

        İran liderinin ülkeyi yönetmeye devam ettiğini vurgulayan Bahreini, Hamaney'in sağlığının da oldukça iyi olduğunu ifade etmişti.

        Ana Haber Bülteni - 5 Nisan 2026 (İran'ın İsrail'e Saldırıları Sürüyor Mu?)

        Ana Haber Bülteni - 5 Nisan 2026 (İran'ın İsrail'e Saldırıları Sürüyor Mu?)
