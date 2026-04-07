        Petrol fiyatı yükseliyor! JPMorgan'dan uyarı: Petrol şoku enflasyonu kalıcı kılabilir

        Petrol fiyatı yükseliyor! JPMorgan'dan uyarı: Petrol şoku enflasyonu kalıcı kılabilir

        Petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ve yatırımcıların Ortadoğu'daki savaşın arz kesintisine yol açabileceğine dair endişelerle yükselişini sürdürüyor

        Giriş: 07.04.2026 - 08:18 Güncelleme:
        Petrol fiyatı yükseliyor

        Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın salı günkü son tarihe kadar şartlarının kabul edilmemesi halinde İran’ın kritik altyapısını yok etme tehditlerini artırmasının ardından yükselişini sürdüryor.

        Brent petrol, sabah yüzde 1,67 artışın ardından varil başına 111 dolar civarında işlem görüyor.

        BloombergHT'nin aktardığına göre, JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, JPMorgan Chase hissedarlarına gönderdiği mektupta, İran'daki savaşın petrol ve emtia fiyatlarında önemli ve kalıcı şoklara yol açma ihtimalinin arttığını belirterek, bu durumun enflasyonu daha kalıcı hale getirebileceğini ve piyasaların öngördüğünden daha yüksek faiz oranlarına neden olabileceğini ifade etti.

