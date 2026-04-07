        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Bursa'da kanlı kavga... Baba ile oğlunu öldürdü | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Bursa'da kanlı kavga... Baba ile oğlunu öldürdü!

        Bursa'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 35 yaşındaki Mutlu Birdane'nin, tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği baba 59 yaşındaki Zeki Yıldız ve oğlu 28 yaşındaki Semih Yıldız öldü, diğer oğlu 29 yaşındaki Melih Yıldız ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 07:51 Güncelleme:
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!

        Bursa'da kan donduran olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde yaşandı.

        HUSUMETLİLER KARŞILAŞTI

        Daha önce aralarında husumet bulunan taraflar mahallede karşı karşıya geldi.

        Hayatını kaybeden Zeki Yıldız.
        Hayatını kaybeden Zeki Yıldız.

        BABA VE 2 OĞLU YERE YIĞILDI

        DHA'daki habere göre taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mutlu Birdane (35), yanında bulunan tabancayla Zeki Yıldız (59) ile oğulları Semih Yıldız (28) ve Melih Yıldız’a (29) ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, baba ve oğulları kanlar içinde yere yığıldı.

        Öldürülen Semih Yıldız, 28 yaşındaydı.
        Öldürülen Semih Yıldız, 28 yaşındaydı.

        BABALARI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Zeki Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği, oğullarının ise yaralandığı tespit edildi.

        İKİ KARDEŞTEN BİRİ CAN VERDİ

        Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Semih Yıldız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağabeyi Melih Yıldız’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Mutlu Birdane yakalandı.
        Mutlu Birdane yakalandı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Evine gittiği öğrenilen şüpheli Mutlu Birdane ise olayda kullandığı tahmin edilen tabanca ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Ankara'da özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 4 ölü

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 13 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!