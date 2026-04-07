Bursa'da edinilen bilgiye göre, 30 Ocak 2026 günü saat 21.25 sıralarında Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi İzzet Sokak’ta yaşayan A.F.U. (77) isimli kişi için eşi A.U. (69) tarafından kayıp başvurusu yapıldı.

KADININ İFADELERİ ÇELİŞTİ

Başvuru sonrası Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, A.U. isimli kadının verdiği ifadelerde çelişkiler olduğu tespit edildi.

EVİN İÇİN KAYIP KİŞİYE AİT BULGU SAPTANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla derinleştirilen soruşturmada, Kriminal Şube Müdürlüğü ekiplerinin evde yaptığı incelemelerde kayıp kişiye ait biyolojik bulgulara rastlandı. Bulgular üzerine olayın ikamet içerisinde gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilerek soruşturma genişletildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli, 3 Nisan 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

15 PARÇAYA BÖLÜP ÇÖP KONTEYNERLERİNE ATMIŞ

Şüphelilerden eşi A.U. ifadesinde, eşinin merdivenlerden düştüğünü, hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettiğini, olay sonrası kendisinden şüphelenileceği korkusuyla cesedi yaklaşık 15 parçaya ayırdığını ve evine yakın farklı çöp konteynerlerine bıraktığını söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.U., 5 Nisan 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.