        Rap şarkıcısı Offset silahla vuruldu

        Rap şarkıcısı Offset silahla vuruldu

        Cardi B'nin eski eşi, rapçi Offset, Florida'daki bir kumarhanenin dışında silahlı saldırıya uğradı. Şarkıcının hastanede tedavi gördüğü ve iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi

        Giriş: 07.04.2026 - 11:44
        Silahla vuruldu

        Ünlü rap şarkıcısı Offset'in dün Florida'da bir kumarhanenin önünde vurulduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Amerikalı şarkıcının durumunun stabil olduğu belirtildi. Gerçek adı Kiari Kendrell Cephus olan şarkıcının sözcüsü, Offset'in hastanede tedavi altına alındığını ve durumunun yakından takip edildiğini açıkladı.

        Olayın öncesinde yaşananlara dair ayrıntılar henüz açıklanmadı.

        Sosyal medyada dolaşan ve iddiaya göre silahlı saldırıdan sonra çekilen videoda, polis memurlarının vale standının yakınında iki kişiyi etkisiz hale getirmeye çalıştığı görülüyor. Bir kişi polis tarafından yerde tutulurken, iki polis memuru da onlarla mücadele eden, ayakta duran başka bir kişiyi tutmaya çalışıyor.

        Polis, iki kişinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Offset'in daha önce üyesi olduğu Migos grubundan arkadaşı Takeoff, 2022'de Houston'daki bir bowling salonunun dışında, amcası ve yine Migos üyesi Quavo ile zar oynarken vurularak 28 yaşında hayatını kaybetmişti. Saldırıyla ilgili suçlanan Patrick Clark masumiyetini savunmaya devam ediyor. 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılan Clark, kasım ayında mahkemeye çıkacak.

        Offset en çok, listelerde zirveye çıkan rap üçlüsü Migos ile yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Şarkıcı, aynı zamanda kadın rapçi Cardi B ile evliliğiyle de adından söz ettirdi.

        Offset ve Cardi B, Eylül 2017'de Atlanta'da gizlice evlenmişti. 2024'te Cardi B, boşanma davası açtığını duyurmuştu. Çiftin bu birlikten üç çocuğu oldu. Üçüncü çocukları, boşanmalarından sonra dünyaya geldi.

        Cardi B, 6 yıllık evliliğin ardından Offset'e boşanma davası açtığını duyurduktan bir gün sonra, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı.

