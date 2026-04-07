İstanbul'da yaşandı... Oto galeriyi cayır cayır yaktılar!

İstanbul Beşiktaş'ta, işletmeci 55 yaşındaki Selçuk K. ile dini nikahlı olduğu öğrenilen eşi 47 yaşındaki Dilek K.'ye ait araç kiralama şirketi, motosikletle gelen kasklı 2 şüpheli tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Park halindeki 14 araç zarar görürken, şüpheliler aynı gece çiftin yaşadığı villaya da silahlı saldırı düzenledi. Olay yerinde 7 boş kovan bulunurken villaya 5 mermi isabet etti. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, Selçu K.'nin dün öğle saatlerinde telefonla tehdit edildiği ancak emniyete şikayette bulunmadığı öne sürüldü. Çiftin poliste 101 suç kaydı olduğu öğrenilirken, kundaklama ve silahlı saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)