        İş yerine konuk ettiği arkadaşı katili oldu!

        İstanbul'da, 41 yaşındaki Mustafa Arancı, kendine ait araç kiralama şirketinde konuk ettiği arkadaşı 33 yaşındaki Sercan Ş. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şüpheli Sercan Ş. olay yerinden kaçtı. Kaçma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 11:19 Güncelleme:
        İstanbul'da olay, 4 Nisan Cumartesi günü saat 00.45 sıralarında Avcılar'da Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde bulunan araç kiralama şirketinde meydana geldi.

        ARKADAŞINI OFİSE DAVET ETTİ

        DHA'daki habere göre Mustafa Arancı (41) arkadaşı Sercan Ş.'yi (33) araç kiralama şirketine ait büroda misafir etti. İki arkadaş arasında bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

        SAĞ BACAĞINDAN VURDU

        Bu sırada Sercan Ş., yanında taşıdığı tabancayı çekerek Arancı'ya ateş etti. Sağ bacağından vurulan Mustafa Arancı ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Arancı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KAÇAN ŞÜPHELİ KAMERADA

        Polis, silahlı saldırının ardından kaçarken güvenlik kamerası tarafından kaydedilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri cinayet şüphelisini yakalamak için incelemelerini sürdürürken, Mustafa Arancı'nın cenazesi otospinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı.

        Arancı için Merkez Ulu Camii'ne cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Arancı'nın cenazesi Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yaşandı... Oto galeriyi cayır cayır yaktılar!

        İstanbul Beşiktaş'ta, işletmeci 55 yaşındaki Selçuk K. ile dini nikahlı olduğu öğrenilen eşi 47 yaşındaki Dilek K.'ye ait araç kiralama şirketi, motosikletle gelen kasklı 2 şüpheli tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Park halindeki 14 araç zarar görürken, şüpheliler aynı gece çiftin yaşadığı vi...
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Petrol fiyatı yükseliyor
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Icardi'de aşkın sonu!
        OpenAI'den Musk'a soruşturma talebi
        Galatasaray zorlu virajda!
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
