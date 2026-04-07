Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum! | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların saldırıları 39 gündür sürüyor. Anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 07:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!

        SUUDİ ARABİSTAN VE BAHREYN'İ BAĞLAYAN KÖPRÜ KAPATILDI

        Suudi Arabistan ve Bahreyn'i birbirine bağlayan 25 kilometrelik Kral Fehd Köprüsü'ndeki trafiğin tedbir amaçlı durdurulduğu belirtildi.

        SUUDİ ARABİSTAN, BAHREYN VE BAE HEDEF OLDU

        Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef oldu.

        12 SAAT SONRA İRAN'DAN İSRAİL'E SALDIRI

        İsrail ordusu, İran'ın yaklaşık 12 saatlik aradan sonra gerçekleştirdiği ilk füze saldırısı nedeniyle ülkenin güneyinde sirenlerin çaldığını açıkladı.

        İlk belirlemelere göre, saldırının herhangi bir yaralanmaya yol açmadığı bildirildi. İran’dan İsrail’e bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamaya göre; İran yaklaşık 12 saatlik aranın ardından İsrail’e yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdi.

        Ülkenin güneyindeki Beerşaba şehri ve çevresindeki bölgelerde sirenler çalarken, saldırının ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanmaya yol açmadığı bildirildi.

        İSRAİL İRAN'A YÖNELİK SALDIRI DALGASINI TAMAMLADI

        İsrail ordusu, İran’da Tahran başta olmak üzere farklı bölgeleri hedef alan yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. İran basını ise, Tahran ve Karaj şehirlerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

        İRAN'IN BM TEMSİLCİSİ: TRUMP'IN AÇIKLAMALARI TERÖRİZMİ TEŞVİK

        İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının terörizmi doğrudan teşvik niteliği taşıdığını belirtti. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İrevani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben bir mektup gönderdi. Mektupta, Trump’ın "savaş yanlısı açıklamalarına" tepki gösteren İrevani, bu tür ifadelerin doğrudan terörizmi teşvik anlamına geldiğini belirtti.

        TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

        ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ​​​​​​​Mizan Haber Ajansı, Tahran'ın çeşitli bölgelerinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

        Patlamaların kentin hangi bölgelerinde ve yol açtığı hasar hakkında bilgi verilmedi.

        SUUDİ ARABİSTAN'DA ENGELLENEN FÜZELERİN PARÇALARI ENERJİ TESİSLERİ YAKININA DÜŞTÜ

        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 11 balistik füzenin engellendiğini, bunlardan kopan bazı parçaların enerji tesisleri yakınına düştüğünü bildirdi.

