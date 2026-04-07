        Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı!

        TFF, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda, Trabzonspor-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın sarı kart gördüğü pozisyonun VAR konuşmaları da kamuoyuyla paylaşıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 20:19 Güncelleme:
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!

        TFF, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. Federasyonun YouTube kanalından yayınlanan videoda, Trabzonspor-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın sarı kart gördüğü pozisyon sırasında hakem Cihan Aydın ile VAR koltuğunda oturan Erkan Engin arasında geçen diyaloğa da yer verildi.

        İşte Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu sonrasındaki VAR konuşmaları:

        Erkan Engin: VAR konuşuyor.

        Cihan Aydın: Dinliyorum Erkan hocam.

        Erkan Engin: Potansiyel kırmızı kart için sahada incelme öneriyorum.

        Cihan Aydın: Anlaşıldı.

        Erkan Engin: Önce temas noktası.

        Cihan Aydın: Evet geldim Erkan hocam.

        Erkan Engin: Temas noktasını gösteriyorum. Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim.

        Cihan Aydın: Erkan hocam bir daha başka açıdan ver.

        Cihan Aydın: Oyuncunun ayağı yerde. Dizine çarpıyor. Erkan hocam ben kararımda kalacağım. Bu pozisyon sarı kart. Sarı kart verdim ben de, kararımda kalacağım.

        Erkan Engin: Karar senin.

        Videoda ayrıca Gençlerbirliği-Göztepe maçından iki pozisyon ile Kasımpaşa-Kayserispor ve Antalyaspor-Eyüpspor maçlarından birer pozisyonun VAR konuşmaları yer aldı.

