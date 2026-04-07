        Haberler Dünya "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır" | Dış Haberler

        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Bugüne kadar 14 milyondan fazla cesur İranlı, İran'ı savunmak için canlarını feda etmeye hazır olduklarını açıkladı. Ben de İran için canımı feda ettim, ediyorum ve etmeye devam edeceğim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 19:03 Güncelleme:
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 14 milyon İranlının ABD-İsrail'e karşı ülkesini savunmak için kayıt yaptırdığını belirterek, kendisinin de canını feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

        Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, savaşa katılmak isteyen gönüllüleri toplamayı amaçlayan "Canfeda" kampanyasına şu ana kadar 14 milyondan fazla İranlının kayıt yaptırdığını bildirdi.

        Pezeşkiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Bugüne kadar 14 milyondan fazla cesur İranlı, İran'ı savunmak için canlarını feda etmeye hazır olduklarını açıkladı. Ben de İran için canımı feda ettim, ediyorum ve etmeye devam edeceğim."

        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde

        (İHA) Artemis II ekibi, 6 Nisan'da Ay'ın çok yakınından geçiyor. Bu yakın geçiş, insanlığın 54 yıl sonra Ay'a yaptığı ilk yakın ziyaret. En son 1972'deki Apollo 17 görevinde astronotlar Ay'a bu kadar yaklaşmıştı. Artemis II mürettebatı aynı zamanda 21. yüzyılda Ay'ı yakından gören ilk insanlar olara...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Baba-oğul cinayetinde itiraf!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Kanadı kırık Kartal!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Sigortada demokrasi şöleni
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Hastaneye kaldırıldı
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Icardi'de aşkın sonu!