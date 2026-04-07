        Haberler Gündem Eğitim Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı - Haberler

        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı

        Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Hüsam Oral (18), çizdiği resimlerle ABD'nin en prestijli sanat okullarından Virginia Commonwealth University'ye (VCU) dünya genelinde birinci sıradan ve tam burslu olarak kabul edildi. Sanat dünyasının devleriyle çalışan SCAD'dan da kabul alan Oral, "Şırnak'tan çıkıp sanatın Aziz Sancar'ı olmak istiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 12’nci sınıf öğrencisi Hüsam Oral, çizdiği resimlerle dünya çapında bir başarıya imza attı. ABD’deki devlet üniversiteleri arasında sanat alanında yıllardır birinci sırada yer alan Virginia Commonwealth University’den (VCU) birinci sırada ve tam burslu davet alan Oral, aynı zamanda Disney, Marvel ve Pixar gibi devlerle iş birliği yapan Savannah College of Art and Design (SCAD) üniversitesinden de kabul onayı aldı.

        "BAŞVURUMU BABAANNEMİN YANINDA TAMAMLADIM"

        Başvuru sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Hüsam Oral, çevre baskısına rağmen pes etmediğini belirterek “Virginia Commonwealth University’den birinci olarak kabul edildim. Ayrıca Savannah College of Art and Design’dan da kabul aldım. Amerika’da eğitim alarak kendimi geliştirmek ve sanat alanında yolculuğuma devam etmek istiyorum. Bu süreçte destek olacak sponsor arayışındayım. Şırnak’tan Amerika’ya uzanan bu yolculukta umudu olmayan insanlar vardı ama ben yılmadım. Birçok kişi Şırnak’tan Amerika’ya gidilebileceğine dair ümitsizdi. Bazı hocalarım TYT’ye çalışmamı önerdi ama sanat hocalarım çok destek oldu. Son başvuru tarihi 15 Ocak’tı; ben 14 Ocak’ta babaannem hastanedeyken başvurumu tamamladım. Dünyanın en prestijli okullarından biri olduğu için açıkçası kabul beklemiyordum. 3 Şubat gece yarısı tam burslu kabul haberi geldiğinde mutluluktan ne yapacağımı şaşırdım” dedi.

        "SANATIN AZİZ SANCAR'I OLMAK İSTİYORUM"

        Hedefinin sanat dünyasında Türkiye’yi temsil etmek olduğunu vurgulayan Ortal, eğitimine devam edebilmek için devlet büyüklerinden destek beklediğini ifade ederek, "Virginia Commonwealth University, sanat alanında yüzde 99 oranında keşif garantisi veren bir okul. SCAD ise mezunlarına Disney gibi kanallarda iş imkanı sunuyor. Ben bu yolculuğa Şırnak’tan başlayıp, sanatın Aziz Sancar’ı olarak devam etmek istiyorum. Ancak bu hayalimi gerçekleştirebilmek için bir sponsor arayışındayım. Türkiye’deki devlet adamlarımızın ve temsilcilerimizin desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

        "BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR ONUR KAYNAĞI"

        Öğrencisinin başarısıyla gurur duyduklarını belirten Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Hamza Özcan ise şöyle konuştu: "Amacımız bu yetenekli öğrencileri keşfedip sanata kazandırmak. Şu an Türkiye’nin sayılı üniversitelerinde eğitim gören birçok öğrencimiz var. Hüsam’ın Virginia gibi bir üniversiteye birincilikle kabul alması bizler için büyük bir onur kaynağıdır."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
