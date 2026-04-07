Neco'dan kızlarına sitem

Aslı Şafak'ın sunuculuğunu üstlendiği "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Neco, samimi açıklamalarda bulundu.

Neco, 'Masumiyet Müzesi' dizisiyle 49 yıl sonra yeniden gündeme gelen şarkısı 'Seni Bana Katsam' hakkında konuştu. Sanatçı, 'Seni Bana Katsam' şarkısının ilk döneminde ilgi görmediğini ancak yıllar sonra değer kazandığını söyledi. Neco, "49 yıl önce çıkardığımda hiç tutmadı, radyolarda bile çalınmadı. 49 yıl sonra değer görmesi çok hoşuma gitti. İyi yapılan iş kömürlükteki elmas gibi bir gün parlıyor" dedi.

Neco, günümüzde yapılan müzikleri sert sözlerle eleştirdi: İnsanların hislerine hitap eden müzik yapılmıyor. Bu yüzden benim şarkım tokat gibi geldi.

1975 – 2007 arasında Oya Germen ile evlilik yaşayan Neco'nun Ayşe ile Zeynep adında iki kızı dünyaya gelmişti. Uzun yıllardır kızlarıyla küs olan Neco, "Seni Bana Katsam' şarkısının ne kadar iyi bir parça olduğunu Türkiye’de ilk fark eden kızım Zeynep’ti" dedi.

Sanatçı, "Zeynep gençken bana ‘şarkıcı olmak istiyorum’ dediğinde ‘senden şarkıcı olmaz’ demiştim. Öyle devirler yaşadık ki Zeynep’in sahip olduğu niteliklerin hiçbirine sahip olmayan insanlar Türkiye’de şöhret oldular" itirafında da bulundu. Neco, kızının müzikal bakışını da takdir etti.

Aslı Şafak’ın, "Neden ‘kızım seninle gurur duyuyorum’ demediniz?" sorusuna karşılık Neco, "Demedim, demem de. Onun benimle gelip konuşması lazım. Ben onları yetiştirdim. Zaten onları sevgimle büyütmedim mi?" ifadelerini kullandı.

Kızlarıyla ilişkisine dair mesafeli duruşunu sürdüren Neco, sözlerini şöyle tamamladı: Arayıp sormak onların bileceği iş. Bayram kutlayacaksa yine onların işi. Ben onları büyüttüm, artık kendi hayatları var. Ben realist bir insanım.