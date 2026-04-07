        Neco'dan kızlarına sitem - Magazin haberleri

        Neco'dan kızlarına sitem

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan usta müzisyen Neco, uzun süredir küs olduğu kızları Ayşe ve Zeynep Özyılmazel'e sitem etti

        Giriş: 07.04.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Aslı Şafak'ın sunuculuğunu üstlendiği "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Neco, samimi açıklamalarda bulundu.

        Neco, 'Masumiyet Müzesi' dizisiyle 49 yıl sonra yeniden gündeme gelen şarkısı 'Seni Bana Katsam' hakkında konuştu. Sanatçı, 'Seni Bana Katsam' şarkısının ilk döneminde ilgi görmediğini ancak yıllar sonra değer kazandığını söyledi. Neco, "49 yıl önce çıkardığımda hiç tutmadı, radyolarda bile çalınmadı. 49 yıl sonra değer görmesi çok hoşuma gitti. İyi yapılan iş kömürlükteki elmas gibi bir gün parlıyor" dedi.

        Neco, günümüzde yapılan müzikleri sert sözlerle eleştirdi: İnsanların hislerine hitap eden müzik yapılmıyor. Bu yüzden benim şarkım tokat gibi geldi.

        REKLAM

        1975 – 2007 arasında Oya Germen ile evlilik yaşayan Neco'nun Ayşe ile Zeynep adında iki kızı dünyaya gelmişti. Uzun yıllardır kızlarıyla küs olan Neco, "Seni Bana Katsam' şarkısının ne kadar iyi bir parça olduğunu Türkiye’de ilk fark eden kızım Zeynep’ti" dedi.

        Sanatçı, "Zeynep gençken bana ‘şarkıcı olmak istiyorum’ dediğinde ‘senden şarkıcı olmaz’ demiştim. Öyle devirler yaşadık ki Zeynep’in sahip olduğu niteliklerin hiçbirine sahip olmayan insanlar Türkiye’de şöhret oldular" itirafında da bulundu. Neco, kızının müzikal bakışını da takdir etti.

        Aslı Şafak’ın, "Neden ‘kızım seninle gurur duyuyorum’ demediniz?" sorusuna karşılık Neco, "Demedim, demem de. Onun benimle gelip konuşması lazım. Ben onları yetiştirdim. Zaten onları sevgimle büyütmedim mi?" ifadelerini kullandı.

        Kızlarıyla ilişkisine dair mesafeli duruşunu sürdüren Neco, sözlerini şöyle tamamladı: Arayıp sormak onların bileceği iş. Bayram kutlayacaksa yine onların işi. Ben onları büyüttüm, artık kendi hayatları var. Ben realist bir insanım.

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!

        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi. Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.

        #NECO
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        "Hamaney'in bilinci kapalı, tedavi görüyor" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Silahla vuruldu
        Ay'ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Kocası için 'kayıp' ihbarında bulundu! 15 parçaya bölüp çöpe atmış!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        "İcraatlara devam, İstanbul'a geliyorum" dedi, yakalandı!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        İş yerine konuk ettiği arkadaşı katili oldu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Galatasaray zorlu virajda!
        "12 yılı devirdik"
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
