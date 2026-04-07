İşte doğum izni düzenlemesinin detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocukları her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumanın en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı. Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesiyle ilgili konuştu. 15 yaş altı için yaş doğrulama tedbiri alacaklarını belirtti. Göktaş, doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenlemenin detaylarını da anlattı.

"ÇOCUKLAR İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK"

Çocuklara yönelik zararlı içeriklere dikkati çeken Göktaş, yaş doğrulama adımı atacaklarını belirtti. Göktaş, "Düzenleme ile sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına yönelik çeşitli adımlar atılacak. Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak ve bunu temin etmek için yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alacak.” diye konuştu.

Göktaş, oyun platformlarında da yaş kriterine işaret ederek, "Günlük erişimi 100 binden fazla olan oyun platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu olacak.” dedi.

"DOĞUMA BAĞLI İZİN SÜRESİ UZUYOR"

Göktaş, kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni süresinin uzatılacağını ifade etti. Göktaş “Yasal düzenlememiz çıktığı andan itibaren 24 haftayı tamamlamamış olup tekrar işe dönmek zorunda kalanların da 24 haftayı tamamlamasına yönelik bir ek madde ekledik. süreç boyunca eğer ki o süreci tamamlamadılarsa ve 24 hafta içerisindelerse onlar da tamamlayabilecekler.” dedi.