        Haberler Spor Transfer İtalyan devi harekete geçti: Wilfried Singo'ya Napoli kancası! - Futbol Haberleri

        İtalyan devi harekete geçti: Wilfried Singo'ya Napoli kancası!

        Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo'ya İtalyan ekibi Napoli'nin talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 15:03
        Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Monaco'dan kadrosuna kattığı Singo için talip çıktı.

        İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre; Napoli, gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Sportif direktör Giovanni Manna’nın listesinde Galatasaray forması giyen Wilfried Singo'nun da yer aldığı belirtildi.

        Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla dikkat çeken 2000 doğumlu oyuncunun, birçok kulübün ilgisini çektiği belirtildi.

        Özellikle fizik gücü ve atletizmiyle öne çıkan Singo'nun, Napoli'de Giovanni Di Lorenzo ile birlikte sağ kanatta görev alabilecek ideal isimlerden biri olarak değerlendirildiği aktarıldı.

        Bu bağlamda İtalyan kulübünün, oyuncuyu izlemeye aldığı ve sezon sonunda resmi teklifin yapılmasının mümkün olduğu kaydedildi.

        Galatasaray formasıyla bu sezon 23 maçta görev alan Singo, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

