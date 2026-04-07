        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt ABD, Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin etkisiyle petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti

        ABD, Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin etkisiyle petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti

        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası fiilen kapanan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların küresel enerji tedarikini olumsuz etkilemesini dikkate alarak, bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Petrolde Hürmüz paniği

        EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 96 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Fiyat, önceki raporda 78,84 dolar olarak tahmin edilmişti.

        Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 87,41 dolar olacağı değerlendiriliyor. WTI için geçen ay yapılan fiyat tahmini 73,61 dolar olmuştu.

        EIA, gelecek yıl için ise ortalama varil fiyatını Brent petrolde 76,09 dolar, WTI'de 72,43 dolar olarak tahmin ediyor.

        Petrol fiyatlarına yönelik görünümde, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik bir boğaz olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması nedeniyle yüksek oynaklık ve belirsizlik dönemi belirleyici oluyor.

        REKLAM

        EIA'ya göre, Brent ham petrol spot fiyatı martta ortalama varil başına 103 dolar olurken, bu seviye şubat ortalamasının 32 dolar üzerinde gerçekleşti. Günlük fiyatlar ise 2 Nisan'da yaklaşık 128 dolara kadar yükseldi.

        Çatışma öncesinde küresel petrol piyasasında arz fazlası ve artan stokların fiyatları baskılaması, OPEC+ dışı üretimdeki artış ve OPEC+ ülkelerinin yükselen üretim hedeflerinin talebi aşmasıyla bu eğilimin gelecek iki yıl sürmesi bekleniyordu. Ancak İran'daki çatışma ve buna bağlı üretim kesintileri, petrol fiyatı tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı.

        Kesintilerin 2026 sonuna kadar sürmesi beklenirken, bu süreçte fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskının devam edeceği değerlendiriliyor.

        Buna ek olarak, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlaması durumunda dahi tanker trafiği ve ticaret akışlarındaki aksaklıkların giderilmesinin zaman alacağı ve benzer kesinti ihtimallerinin fiyatları bir süre daha yüksek tutacağı ifade ediliyor.

        Akışların yeniden başlamasıyla birlikte durdurulan üretimin kademeli devreye alınması ve ticaretin yeniden dengelenmesi öngörülüyor.

        REKLAM

        Buna karşın, Orta Doğu'daki üretim kesintilerinin belirgin şekilde arttığı belirtilen raporda, martta günlük ortalama 7,5 milyon varil olan kesintilerin nisanda 9,1 milyon varile ulaşarak zirve yapması ve ardından düşüşe geçmesi bekleniyor. Bu durumun, 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel stoklarda günlük 5,1 milyon varillik düşüşe yol açacağı hesaplanıyor.

        Öte yandan, hükümetlerin yakıt tüketimini azaltmaya yönelik adımları, arz sıkıntıları ve rafine ürün ihracatındaki kısıtlamalar nedeniyle küresel petrol talebine ilişkin beklentiler de aşağı yönlü revize edildi. Talep daralmasının özellikle Orta Doğu petrolüne daha bağımlı olan Asya'da yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

        ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

        ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar, önceki raporda 13 milyon 610 bin varil olarak tahmin edilmişti.

        Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 13 milyon 950 bin varil olacağı öngörülüyor. Önceki raporda bu tahmin 13 milyon 830 bin varil seviyesindeydi.

        Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük ortalama 104 milyon 270 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 104 milyon 560 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

        2027'de ise küresel arzın günlük ortalama 109 milyon 470 bin varile, tüketimin ise 106 milyon 160 bin varile ulaşması bekleniyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Kanadı kırık Kartal!
        Kanadı kırık Kartal!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Sigortada demokrasi şöleni
        Sigortada demokrasi şöleni
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!