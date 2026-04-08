        Haberler Gündem 3. Sayfa Osmaniye'de otomobil sele kapıldı! 2 ölü | Son dakika haberleri

        Osmaniye'de otomobil sele kapıldı! 2 ölü

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Bülbül Deresi taştı. Taşkın sonucu sele kapılan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 02:07 Güncelleme:
        Otomobil sele kapıldı! 2 ölü
        Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı. Taşkın nedeniyle oluşan selde bazı araçlar akıntıya kapıldı, bazıları ise sular altında kaldı.

        İhbarlar üzerine bölgeye AFAD, belediye, jandarma, emniyet ve DSİ ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

        SELDE SÜRÜKLENEN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, ilçeye giderek sağanaktan etkilenen alanlarda incelemede bulundu. Ekiplerin çalışmalarını takip eden Vali Serdengeçti, gazetecilere, Kadirli ilçesinde Bülbül Deresi'nin saat 20.00'de şiddetli yağışla taştığını ve sular altında kalan yerlerin olduğunu söyledi.

        Taşkınla ilgili bilgi veren Serdengeçti, şunları kaydetti: "Bu lokasyonlardan birinde de belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü Birimi ve Öğretmenevi lokasyonunda otoparkın içerisinde 2 vatandaşımız vefat etti. Araç çıkarıldı. Sel, taşkın ihbarıyla birlikte tüm birimlerimiz koordinasyonla AFAD, DSİ, jandarma ve emniyet birimlerimiz, belediyemiz, itfaiyemiz 550 personel ve 150'nin üzerinde makine ekipmanla vatandaşlarımızın öncelikle can güvenliğini sağlamak, sonra maddi tahribatın ortadan kaldırılmasıyla ilgili canhıraş bir çalışma içerisine girildi. Birçok vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi. Maalesef bu arada da 2 vatandaşımız sele kapılarak otoparkın içerisinde Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün bahçesinde araç içerisinde vefat etti. Milletimizin başı sağ olsun."

        HAYATINI KAYBEDEN 2 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu selde sürüklenen araçta hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belirlendi.

        Sudan çıkartılan araçta hayatını kaybedenlerin Hüseyin Kul ile Fatih Anbarcıoğlu (69) olduğu tespit edildi. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD basını: İran geri adım atmadı
        Papa'dan Trump'a tepki: Kabul edilemez
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        Petrolde Hürmüz paniği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Kanadı kırık Kartal!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Hastaneye kaldırıldı
