Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD basını: İran geri adım atmadı | Dış Haberler

        ABD basını: İran geri adım atmadı

        Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre; İran müzakere sürecinde, 15 bin füze ve 45 bin insansız hava aracı (İHA) sahip olduklarını ifade ederken, geri adım atmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 22:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD basını: İran geri adım atmadı

        ABD basınında, İran'ın müzakerelerde "geri adım atmadığı", ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı silah stoklarının "tükenmeye yakın bile olmadığını" bildirdiği iddia edildi.

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD-İran arası müzakerelere dair bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin müzakere sürecinde "sert tutum sergilediği" aktarıldı.

        Haberde, İran yönetiminin, arabuluculuk sürecini yönlendiren Pakistan'a, yürütülen müzakerelerde "geri adım atmadığı ve müzakere sürecini kazandığını" belirttiği kaydedildi.

        İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı "silah stoklarının tükenmeye yakın bile olmadığını" ilettiği aktarılan haberde, cephaneliğinde 15 bin füze ve 45 bin insansız hava aracı (İHA) bulunduğu bilgisini verdiği yer aldı.

        WSJ haberinde "Arabulucular (yetkililer), söz konusu rakamların muhtemelen abartılı olduğunu ancak bu süreçte İran'ın kararlı müzakere pozisyonunu yansıttığını belirtiyor." ifadesi kullanıldı.

        Trump'ın tehdidi

        Trump, bugün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

        Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.

        Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

