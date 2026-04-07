OpenAI Elon Musk’a rekabet suçşaması ile savcılığa başvurdu

Son yıllarda yapay zeka alanında yaşanan patlama, sektördeki yatırımları trilyon dolar seviyesine taşıdı. Microsoft’un OpenAI’ye milyarlarca dolarlık desteği, Google’ın Gemini projesi, Meta’nın Llama modelleri ve Elon Musk’ın xAI şirketiyle Grok’u piyasaya sürmesi gibi gelişmeler, rekabeti kızıştırırken aynı zamanda eski ortaklar arasında derin hukuki çatışmalara da yol açıyor. Bu rekabet ortamının en sıcak noktasında OpenAI, kurucu ortağı Elon Musk’a karşı önemli bir adım attı.

MUSK’IN 2024’TE AÇTIĞI DAVA

Elon Musk, 2024 yılında OpenAI, CEO’su Sam Altman ve diğer yöneticilere karşı dava açmıştı. Şirketin 2015’teki kuruluş misyonunu ihlal ettiğini iddia eden Musk, OpenAI’nin kar amacı gütmeyen yapıdan for-profit bir şirkete dönüşmesini “kuruluş felsefesine ihanet” olarak nitelendirdi. Musk, 2015’te birlikte kurduğu şirketten 2018’de ayrılmış ve rakip olarak xAI’yi kurarak Grok chatbot’unu geliştirmişti.

OPENAI’NIN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

OpenAI, Pazartesi günü California Başsavcısı Rob Bonta ve Delaware Başsavcısı Kathy Jennings’e bir mektup gönderdi. Mektupta, Musk’ın davasının şirketin kar amacı gütmeyen vakfından 100 milyar doları aşan tazminat talep ettiği ve bunun OpenAI’yi fiilen çalışamaz hale getireceği belirtildi. Şirketin baş strateji sorumlusu Jason Kwon imzalı mektupta, “Bu dava, yapay genel zekânın (AGI) tüm insanlığa fayda sağlaması yönündeki çabalarımızı baltalayabilir” ifadesi kullanıldı.

MAHKEME SÜRECİ VE ÖNCEKİ İDDİALAR

Oakland, California’da görevli hakim, Ocak ayında davanın jüri önünde görülmesine karar verdi ve duruşmanın bu ay içinde başlamasına hükmetti. OpenAI, daha önceki mahkeme dosyalarında Musk’ın rakibi Mark Zuckerberg’i OpenAI’yi satın alma konsorsiyumuna dahil etmeye çalıştığını, ancak Meta CEO’sunun bu teklife olumlu yanıt vermediğini iddia etmişti. Kwon’un mektubunda ayrıca Musk’ın mahkeme dosyalarının, savcıların OpenAI’nin yeniden sermayelendirilme planını yeterince incelemediğini ve sadece gelecek vaatlerine güvendiğini gösterdiği vurgulandı.

AGI İÇİN CİDDİ TEHLİKE UYARISI

OpenAI, Musk’ın dava dosyalarının “gelecekteki vaatlere” dayandığını belirterek savcıların konuyu derinlemesine incelemesini talep etti. Şirket, bu hukuki sürecin AGI’nin güvenli ve insanlığa faydalı şekilde geliştirilmesini sekteye uğratmasından ciddi endişe duyduğunu açıkça ifade etti.