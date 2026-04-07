Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.112,31 %1,36
        DOLAR 44,6069 %0,07
        EURO 51,5335 %0,04
        GRAM ALTIN 6.672,17 %0,16
        FAİZ 42,43 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 103,90 %-0,40
        BITCOIN 68.545,00 %-1,85
        GBP/TRY 59,1085 %0,11
        EUR/USD 1,1543 %0,02
        BRENT 111,30 %1,39
        ÇEYREK ALTIN 10.908,40 %0,15
        OpenAI Elon Musk'a rekabet suçşaması ile savcılığa başvurdu - Teknoloji Haberleri

        OpenAI Elon Musk’a rekabet suçşaması ile savcılığa başvurdu

        Yapay zeka sektörünün öncüsü konumundaki OpenAI, Elon Musk ve ekibinin "uygunsuz ve rekabet karşıtı davranışlarını" araştırması için California ve Delaware başsavcılarına resmi çağrıda bulundu. Nisan ayında başlayacak kritik davadan hemen önce gelen bu hamle, eski ortaklar arasındaki gerilimi zirveye taşıdı. OpenAI, Musk'ın 100 milyar doları aşan tazminat talebinin şirketi felç edeceğini ve insanlığa fayda sağlamayı hedefleyen, kısacası insan zekasının geneline eşdeğer veya onu aşan, çok yönlü bir yapay zeka olan (AGI) çalışmalarını tehlikeye atacağını vurguladı.

        Giriş: 07.04.2026 - 10:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        OpenAI'den Musk'a soruşturma talebi

        Son yıllarda yapay zeka alanında yaşanan patlama, sektördeki yatırımları trilyon dolar seviyesine taşıdı. Microsoft’un OpenAI’ye milyarlarca dolarlık desteği, Google’ın Gemini projesi, Meta’nın Llama modelleri ve Elon Musk’ın xAI şirketiyle Grok’u piyasaya sürmesi gibi gelişmeler, rekabeti kızıştırırken aynı zamanda eski ortaklar arasında derin hukuki çatışmalara da yol açıyor. Bu rekabet ortamının en sıcak noktasında OpenAI, kurucu ortağı Elon Musk’a karşı önemli bir adım attı.

        MUSK’IN 2024’TE AÇTIĞI DAVA

        Elon Musk, 2024 yılında OpenAI, CEO’su Sam Altman ve diğer yöneticilere karşı dava açmıştı. Şirketin 2015’teki kuruluş misyonunu ihlal ettiğini iddia eden Musk, OpenAI’nin kar amacı gütmeyen yapıdan for-profit bir şirkete dönüşmesini “kuruluş felsefesine ihanet” olarak nitelendirdi. Musk, 2015’te birlikte kurduğu şirketten 2018’de ayrılmış ve rakip olarak xAI’yi kurarak Grok chatbot’unu geliştirmişti.

        OPENAI’NIN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

        OpenAI, Pazartesi günü California Başsavcısı Rob Bonta ve Delaware Başsavcısı Kathy Jennings’e bir mektup gönderdi. Mektupta, Musk’ın davasının şirketin kar amacı gütmeyen vakfından 100 milyar doları aşan tazminat talep ettiği ve bunun OpenAI’yi fiilen çalışamaz hale getireceği belirtildi. Şirketin baş strateji sorumlusu Jason Kwon imzalı mektupta, “Bu dava, yapay genel zekânın (AGI) tüm insanlığa fayda sağlaması yönündeki çabalarımızı baltalayabilir” ifadesi kullanıldı.

        MAHKEME SÜRECİ VE ÖNCEKİ İDDİALAR

        Oakland, California’da görevli hakim, Ocak ayında davanın jüri önünde görülmesine karar verdi ve duruşmanın bu ay içinde başlamasına hükmetti. OpenAI, daha önceki mahkeme dosyalarında Musk’ın rakibi Mark Zuckerberg’i OpenAI’yi satın alma konsorsiyumuna dahil etmeye çalıştığını, ancak Meta CEO’sunun bu teklife olumlu yanıt vermediğini iddia etmişti. Kwon’un mektubunda ayrıca Musk’ın mahkeme dosyalarının, savcıların OpenAI’nin yeniden sermayelendirilme planını yeterince incelemediğini ve sadece gelecek vaatlerine güvendiğini gösterdiği vurgulandı.

        AGI İÇİN CİDDİ TEHLİKE UYARISI

        OpenAI, Musk’ın dava dosyalarının “gelecekteki vaatlere” dayandığını belirterek savcıların konuyu derinlemesine incelemesini talep etti. Şirket, bu hukuki sürecin AGI’nin güvenli ve insanlığa faydalı şekilde geliştirilmesini sekteye uğratmasından ciddi endişe duyduğunu açıkça ifade etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
