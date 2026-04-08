Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Meteoroloji'den 20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak - 8 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan 8 Nisan hava durumu tahminlerine göre; 20 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde etkili olması bekleniyor. İç kesimler için zirai don ve çığ uyarısı da yapıldı.

        Giriş: 08.04.2026 - 07:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Van ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuzeyli yönlerden, Akdeniz’in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 15°

        Ankara

        Yağmurlu 10°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 21°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 20°

        Trabzon

        Yağmurlu 12°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 13°

        Adana

        Yağmurlu 20°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 17°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 17°

        Ağrı

        Yağmurlu 10°

        HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece (3 ila 7) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında, Akdeniz’in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuzeyli yönlerden, Akdeniz’in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ZİRAİ DON UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve iç bölgelerindeki soğumaya bağlı olarak, Marmara'nın güneydoğu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, Çarşambayı Perşembeye bağlayan geceden itibaren İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        Aksaray'da, iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan kavgada, 24 yaşındaki Murat A., kardeşi 26 yaşındaki Çağrı A. ve annesi 46 yaşındaki Fatma A. yaralandı. Anne ile 2 çocuğunu darp eden 28 yaşındaki Kerim A., gözaltına alındı.

