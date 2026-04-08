Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir

        ABD Başkanı Trump, İran ile kabul edilen iki haftalık ateşkesin ardından yaptığı yeni açıklamada, "Dünya barışı için büyük bir gün! İran bunun olmasını istiyor, artık yeter dediler. İran yeniden yapılanma sürecine başlayabilir. Tıpkı ABD'de yaşadığımız gibi, bu Ortadoğu'nun Altın Çağı olabilir!!!" ifadelerini kullandı

        Giriş: 08.04.2026 - 07:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 40 gün süren savaşta iki haftalık ateşkes ilan edilmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı ve "Dünya Barışı için büyük bir gün!" ifadelerini kullandı.

        Truth Social isimli sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Trump, "Dünya Barışı için büyük bir gün! İran bunun olmasını istiyor, artık yeter dediler! Aynı şekilde, herkes de öyle!" dedi.

        ABD'nin Hürmüz'deki trafiğe yardımcı olacağını söyleyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

        "Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik yoğunluğuna yardımcı olacak. Çok sayıda olumlu gelişme olacak! Büyük paralar kazanılacak. İran yeniden yapılanma sürecine başlayabilir.

        Her türlü malzemeyle dolup taşacağız ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için "orada bekleyeceğiz". Bunun olacağına eminim. Tıpkı ABD'de yaşadığımız gibi, bu Orta Doğu'nun Altın Çağı olabilir!!! "

        TRUMP: UZUN VADELİ BARIŞA YAKINIZ

        ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini duyurmuştu.

        ABD Başkanı, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

        İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la "uzun vadeli" bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        Aksaray'da, iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan kavgada, 24 yaşındaki Murat A., kardeşi 26 yaşındaki Çağrı A. ve annesi 46 yaşındaki Fatma A. yaralandı. Anne ile 2 çocuğunu darp eden 28 yaşındaki Kerim A., gözaltına alındı.

