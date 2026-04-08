Tek fon istemeyen para piyasası, altın ve hisse fonlarını tercih edebilir

HDI Fibaemeklilik Genel Müdür Yardımcısı Erhan İleri, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 10 milyonun üstünde bir katılımcının olduğunu buna OKS'yi de katarsak rakamın 17 milyona çıktığını belirterek, toplam fon büyüklüğünün de 1.4 trilyon lirayı aştığını belirterek, "Bu ortamda BES fonlarının değerlendirilmesinde fon yönetim şirketlerinin birleştiği ortak noktalar var. Geçen yıl Türkiye'ye ilişkin riskler vardı. Enflasyon yüzde 30'da BES fonlarının getirisi yüzde 55 oldu. Bu rakam sadece gönüllü BES'te daha yüksek. Demek ki BES'te işler yolunda ilerlemiş. Biz fonları ağırlıklı olarak tek bir fonda yönetmiyoruz. Fon toplamının sadece yüzde 9'u tek bir fonda. 3 ve üzeri fon çeşitliliği ağırlığı oluşturuyor. BES'in farklığı da burada. Hiç bir zaman tek bir fon önermedi BES şirketleri. Hep bir sepet önerimiz var. Portföy yönetim şirketlerinin de ortak noktası çeşitli paketler önermesi" diye konuştu.

REKLAM

KADINLAR ALTIN FONUNU TERCİH EDİYOR

İleri dünyadaki şu anki gelişmelerin yatırımcıların fonlarıya biraz ilgilenmeleri gerektirdiğini dile getirerek, şunları söyledi: "Diğer yandan yaş da önemli. 18 yaş altında önerimiz direkt hisse senedi. Risk algısı da çok önemli. Müşterilerin risk profilini de iyi öğrenmemiz lazım. Emekliliğe yaklaştıkça riskli bir fon çeşitliliği varsa bu yatırımcıları uyarıyoruz." İleri diğer yandan sisteme yeni girenlerin daha çok risk alarak para biriktirmeye çalıştığını, zaman geçtikçe ve fon büyüdükçe yatırımcıların daha az riskli fonları tercih ettiklerini anlattı. Diğer yandan fon seçiminde cinsiyetin de önemli olduğunun altını çizen İleri, altın fonlarını genellikle kadınların tercih ettiklerini kaydetti. Altın fonlarının toplam içinde yüzde 40'lık bir payı olduğunu vurgulayan İleri kadınlarda bu oranın yüzde 50 olduğu bilgisini verdi. BES fonları içinde kadınların oranı ise yüzde 40 düzeyinde.

SON 1 AYDA DEĞİŞKEN FONLAR ÖNE ÇIKTI

Fon dağılımı içinde birisinin bugünün beklentisini içermesi diğerinin geleceğe yönelik potansiyelleri gözönüne alması bir de ne olursa olsun sigorta görevini sağlayacak bir fon olması gerektiğini dile getiren İleri, geçen yılın altın ve gümüşün yılı olduğunu ifade ederek "Bu kıymetli madenlerin getirilerine yansıdı. Müşteriler kıymetle madenlerdeki yüzde 100'ün üstündeki getiriden faydalandı. Bu yıl ise yılbaşından itibaren hisse senetleri fonları biraz daha önde göründü. Böylece şöyle bir şey ortaya çıktı, son 1 ayda değişken fonların ön plana çıktığını görüyoruz. Bu da portföy yönetim şirketlerinin performanslarını ortaya koyuyor" dedi.

REKLAM

SİGORTA İÇİN ALTIN VE GELECEK İÇİN HİSSE

İleri, böylece tek bir fon seçmek isteyen BES katılımcılarının bu savaş ortamında altın, hisse, tahvil gibi bir çok ürünün yer aldığı ve gelişmelere göre profesyoneller tarafından bu enstrümanların ağırlıklarının artırılıp azaltıldığı değişken fonları tercih etmelerinin daha doğru olacağını kaydetti. İleri, para piyasası fonlarının yüksek getirisi nedeniyle portföyde yüzde 50 düzeyinde tutulabileceğini sigorta olarak yüzde 25 oranında altın ve gelecek için potansiyel taşıdığı için de yüzde 25 oranında hisse fonlarının tercih edilebileceğini anlattı. İleri, BES yatırımıclarının bu aralar tercihlerinin para piyasalarına doğru kaymaya başladığını bir kısım yatırımcının da geleceğe yönelik olarak hisse fonlarına geçmeye başladığını ifade etti.