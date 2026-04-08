        Haberler Dünya Diplomasi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

        Giriş: 08.04.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40 günün ardından ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkes ilan edilmesinden memnuniyet duyulduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Erdoğan, "28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz" dedi.

        Ateşkeste rol alan ülkelere teşekkür eden Erdoğan, "Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz. Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

        Tel Aviv'de patlama sesleri

         İran'ın misilleme füzelerinin ardından Tel Aviv'de güçlü patlama sesleri duyuldu. (AA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yargıtay'dan emsal karar
        Yargıtay'dan emsal karar
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"
        İfade verecek
        İfade verecek
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı