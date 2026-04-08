Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40 günün ardından ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkes ilan edilmesinden memnuniyet duyulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, "28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz" dedi.

Ateşkeste rol alan ülkelere teşekkür eden Erdoğan, "Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz. Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.