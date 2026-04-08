Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturmasında gözaltına alınan Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan Beykoz Adliyesine sevk edilmişti. İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, savcılık ifadelerinin alınmasının ardından Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında adli kontrol şartı uygulanarak serbest kalmalarını talep ederek sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, Melek Mosso hakkındaki talebi reddederek hiçbir tedbir uygulamadan serbest bırakırken, Simge Sağın ve İlkay Şencan ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bunun üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.