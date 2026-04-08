Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırılarının 40. gününde 2 haftalık ateşkes mutabakatının ardından devam eden süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran'ın bir rejim değişikliği sürecinde bulunduğunu iddia eden Trump, "İran'la sıkı çalışıyoruz. Tahran'la gümrük vergisi ve yaptırımların hafifletilmesi konularında görüşeceğiz. Uranyum zenginleştirmesi yapmayacaklar." açıklamasını yaptı.

Önerdikleri 15 maddenin çoğunun İran tarafından kabul edildiğini söyleyen Trump, "İran'a silah satan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak. Bu karar derhal yürürlüğe girer. Hiçbir istisna veya muafiyet tanınmayacaktır!" dedi.