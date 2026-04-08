MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
MASAK'ın eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı. Başak hakkında SPK'dan da soruşturma izni istendi
Giriş: 08.04.2026 - 16:11
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak hakkında yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlattı.
SPK’DAN SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ
Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na muhalefet suçundan da dosyası ayrılarak SPK’dan soruşturma izni istendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Jandarma ekipleri tarafından İstanbul’da gözaltına alınan Eski Masak başkan yardımcısı Başak’ın, ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
