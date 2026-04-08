ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil

ABD Başkanı Trump, PBS kanalının muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, ABD-İran ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Trump, Lübnan'ın anlaşmaya dahil edilip edilmediği yönündeki soruya, "Evet, anlaşmaya dahil edilmediler." yanıtını verdi.

Lübnan'ın neden anlaşma dışında kaldığı sorusu üzerine ABD Başkanı, "Hizbullah yüzünden. Anlaşmaya dahil edilmediler. O mesele de halledilecek. Sorun yok." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarını onaylayıp onaylamadığıyla ilgili soruyu da cevaplayan Trump, "Bu, anlaşmanın bir parçası, bunu herkes biliyor. Bu ayrı bir çatışma." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde, Lübnan'da ateşkes sağlanmasının ABD ile varılan 10 maddelik anlaşma çerçevesinin içinde yer aldığını ve temel koşul olduğunu ifade etti.

İran Devrim Muhafızları da Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulmasının önemini vurgulayarak, saldırıların durmaması hâlinde "saldırganların pişman edici bir yanıtla" yüzleşeceğini dile getirdi.