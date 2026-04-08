Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda kaşı karşıya geldi. Isonem Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.

Galatasaray'ın golleri 5. dakikada Barış Alper Yılmaz, 19. dakikada Allan'dan (kk) ve 75. dakika Lemina'dan gelirken Göztepe'nin golünü ise 50. dakikada Juan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligde puanını 67'ye yükseltti ve zirvedeki puan farkı tekrardan 4'e çıktı. Göztepe ise 46 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ FORVETTE YILDIZLAŞTI

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, forvet hattında sergilediği performansla adeta dudak uçuklattı.

İhtiyaç anında en ileri uçta görev alan Barış Alper, bu sezon ligde forvet olarak sahaya çıktığı 5 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir hücum performansı sergileyerek toplamda 8 gole doğrudan etki etti.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.

Sezonda 66 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 28 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 62 golle Fenerbahçe ve 55 golle Trabzonspor takip ediyor.

LUCESCU İÇİN SAYGI DURUŞU

Galatasaraylı futbolcular, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yu andı. Futbolcular, üzerinde "Seni unutmayacağız" yazının bulunduğu pankartla sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesinde Lucescu'nun vefatı dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sane'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, altıpasta iyi yükselen Barış Alper Yılmaz kafayla topu ağlarla buluşturdu.

10. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane'nin uzun pasında ceza sahası sol çizgisi üzerinde topla buluşan Salli'nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi. Altıpas üzerine yükselen topa müdahale eden Asprilla'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada Sallai'den topu kapan Arda Okan Kurtulan, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı.

19. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın soldan ortasında savunmada Godoi'nin ayağından seken top, kaleci Lis'in üzerinden ağlarla buluştu: 0-2

30. dakikada Sane'nin ara pasıyla topla buluşan Sallai'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada Miroshi’nin ortasında penaltı noktası önünde Juan’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

56. dakikada sağ kanattan Miroshi’nin ceza alanına yaptığı ortada kale alanı önünde Cherni’nin sert kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

75. dakikada Sara’nın kullandığı kornerde kale alanı önünde Lemina’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3