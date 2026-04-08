Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU - Galatasaray Haberleri

        Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında lider Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın golleri 5. dakikada Barış Alper Yılmaz, 19. dakikada Allan'dan (kk) ve 75. dakika Lemina'dan gelirken Göztepe'nin golünü ise 50. dakikada Juan kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligde puanını 67'ye yükseltti ve zirvedeki puan farkı tekrardan 4'e çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.04.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda kaşı karşıya geldi. Isonem Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.

        Galatasaray'ın golleri 5. dakikada Barış Alper Yılmaz, 19. dakikada Allan'dan (kk) ve 75. dakika Lemina'dan gelirken Göztepe'nin golünü ise 50. dakikada Juan kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligde puanını 67'ye yükseltti ve zirvedeki puan farkı tekrardan 4'e çıktı. Göztepe ise 46 puanda kaldı.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

        BARIŞ ALPER YILMAZ FORVETTE YILDIZLAŞTI

        Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, forvet hattında sergilediği performansla adeta dudak uçuklattı.

        İhtiyaç anında en ileri uçta görev alan Barış Alper, bu sezon ligde forvet olarak sahaya çıktığı 5 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir hücum performansı sergileyerek toplamda 8 gole doğrudan etki etti.

        LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

        Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.

        Sezonda 66 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 28 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 62 golle Fenerbahçe ve 55 golle Trabzonspor takip ediyor.

        LUCESCU İÇİN SAYGI DURUŞU

        Galatasaraylı futbolcular, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yu andı. Futbolcular, üzerinde "Seni unutmayacağız" yazının bulunduğu pankartla sahaya çıktı.

        Karşılaşma öncesinde Lucescu'nun vefatı dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sane'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, altıpasta iyi yükselen Barış Alper Yılmaz kafayla topu ağlarla buluşturdu.

        10. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane'nin uzun pasında ceza sahası sol çizgisi üzerinde topla buluşan Salli'nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi. Altıpas üzerine yükselen topa müdahale eden Asprilla'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        18. dakikada Sallai'den topu kapan Arda Okan Kurtulan, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı.

        19. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın soldan ortasında savunmada Godoi'nin ayağından seken top, kaleci Lis'in üzerinden ağlarla buluştu: 0-2

        30. dakikada Sane'nin ara pasıyla topla buluşan Sallai'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        50. dakikada Miroshi’nin ortasında penaltı noktası önünde Juan’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

        56. dakikada sağ kanattan Miroshi’nin ceza alanına yaptığı ortada kale alanı önünde Cherni’nin sert kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

        75. dakikada Sara’nın kullandığı kornerde kale alanı önünde Lemina’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
