        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya YouTube'dan 15 yaş açıklaması: "15 yaş altı hesapları kapatabiliriz!"

        YouTube’dan 15 yaş açıklaması: “15 yaş altı hesapları kapatabiliriz!”

        Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri uzun zamandır tartışılırken, Türkiye'de 15 yaş altı sosyal medya yasağı Meclis'e taşındı. Teklif yasalaşırsa platformlar, 15 yaş altı kullanıcı ve içerik üreticilerinin hesaplarını kapatmak zorunda kalacak. YouTube Türkiye, yasaya uyum için bu adımı atabileceğini belirterek genç içerik üreticileri için izleyici kaybı, etkileşim düşüşü ve gelir azalması uyarısında bulundu. Ancak buna rağmen platform, "Gençleri internetten uzak tutmak yerine internette güvende tutan" düzenlemelere uyum sağlayacaklarını vurguladı

        Giriş: 08.04.2026 - 16:34
        YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması

        Son dönemde sosyal medya platformlarının gençler ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri dünya genelinde yoğun şekilde tartışılıyor. Bağımlılık, siber zorbalık, uygunsuz içeriklere maruz kalma ve ruh sağlığı sorunları gibi riskler nedeniyle birçok ülke yaş sınırlamaları getirmeyi gündemine aldı. Türkiye’de de bu tartışmalar uzun süredir devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan ve 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesaplarına sahip olmasını yasaklayan yasal düzenleme teklifi, ilgili komisyondan geçerek Meclis Genel Kurulu gündemine alındı. Bu kritik aşamada YouTube Türkiye’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Firma, yasaya uyum sağlamak amacıyla 15 yaş altı kullanıcıların ve içerik üreticilerinin hesaplarını kapatabileceğini belirtti.

        REKLAM

        15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI GELİYOR

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek yeni düzenlemeyle 15 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimi sınırlandırılacak, platformlara yaş doğrulama zorunluluğu getirilecek.

        Teklifin yasalaşması halinde 15 yaş altındaki bireylerin YouTube, TikTok, Instagram gibi platformlarda hesap açması veya kullanması tamamen yasaklanacak. Sosyal ağ sağlayıcılarına yaş doğrulama sistemi kurma ve 15 yaş altı kullanıcılara hizmet sunmama yükümlülüğü getirilecek. Bu düzenleme yalnızca kullanıcı hesaplarını değil, aynı zamanda genç yaşta içerik üreten çocukların platformlardaki varlığını da doğrudan etkileyecek. Yasak, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskleri azaltmayı hedeflerken, platformların sorumluluğu, ebeveyn denetimi ve dijital haklar tartışmalarını da alevlendirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildiğini hatırlattı. Göktaş, dijital teknolojilerin hızla gelişmesi ve internet kullanımının çok erken yaşlarda başlamasının eğitim ve bilgiye hızlı erişim açısından çocuklar için büyük fırsatlar sunmakla birlikte ciddi riskler barındırdığını söyledi. Çocukları her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu kapsamda Mecliste AK Parti Grubumuz ile hazırladığımız kanun teklifi, geçen hafta komisyonda kabul edildi. Teklif, bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Çocuklarımızı korumaya yönelik attığımız bu adım inşallah orada da kabul edilerek yasalaşacak" ifadelerini kullanmıştı.

        Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Bu hüküm, düzenlemenin yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

        YOUTUBE’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

        YouTube Türkiye, teklifin komisyondan geçtiğini ve Meclis gündemine taşındığını belirterek. Platformun bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

        Önerilen yasa, 15 yaş altındaki çocukların YouTube dahil olmak üzere sosyal medya hesabı sahibi olmasını engelleyecektir. YouTube, yasaya uyum sağlamak için 15 yaş altındaki kullanıcıların ve içerik üreticilerinin hesaplarını kapatmak zorunda kalacaktır. Bu durum; her yaş grubundan içerik üreticisi için uzun vadeli izleyici, etkileşim ve gelir kaybına yol açabilir.

        YouTube’un yaklaşımı: Gençlerin hesaplarına yönelik geniş kapsamlı bir yasağın, her ne kadar iyi niyetli olsa da ideal bir çözüm olmadığını ve korunmaya çalışılan kitle üzerinde istenmeyen olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünmekteyiz.

        Gençleri internetten uzak tutan değil, internette güvende tutan düzenlemeleri destekliyoruz. Yaş grubuna uygun tasarım ilkelerine dayalı düzenleyici modellerin, bir yandan çocukların ve gençlerin hak ettikleri Internet deneyimine erişmesini sağlarken, diğer yandan şirketleri güvenlik ve gizliliği teşvik etme konusunda sorumlu tutmaya yardımcı olacağına inanıyoruz.

        YouTube’un taahhüdü: Gençler için güvenli ve yaşa uygun çevrimiçi deneyimler sunmak iş modelimizin temelidir; platformlarımızda bu deneyimleri geliştirmek için yenilikler ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Yakın tarihli blog yazımızda korumaları yaşa göre nasıl özelleştirdiğimizi, ebeveynleri kontrollerle nasıl güçlendirdiğimizi ve Türkiye'deki gençler ile aileler için kaliteli içeriğe erişimi nasıl sağladığımızı paylaştık.

        Platform, gençler için güvenli ve yaşa uygun çevrimiçi deneyimler sunmanın iş modelinin temel parçası olduğunu vurguladı. Yakın tarihli blog yazısında yaşa göre özelleştirilmiş korumaları, ebeveyn kontrollerini güçlendirme çalışmalarını ve Türkiye’deki gençler ile ailelere kaliteli içerik erişimini nasıl sağladıklarını paylaştıklarını hatırlattı. YouTube, yasak yerine daha etkili yaş doğrulama ve güvenlik önlemleriyle gençleri koruyan düzenlemeleri tercih ettiklerini belirtti.

        Teklifin Meclis Genel Kurulu’ndaki süreci ve nihai hali merakla beklenirken, YouTube’un açıklaması hem aileleri hem de içerik üreticilerini yakından ilgilendiriyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde platformların yaş doğrulama sistemlerini güçlendirmesi ve olası hesap kapatmaları gündeme gelecek.

