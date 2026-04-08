Son dakika: İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
İran medyası: Ateşkesin ardından ilk gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Ateşkesin ardından boğazdan ilk gemiler geçerken, gemi trafiğinin düşük seviyede seyrini sürdürdüğü öğrenildi.
Giriş: 08.04.2026 - 15:55
İran devlet medyası, ABD ile 2 haftalık ateşkes imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan ilk geminin geçtiğini duyurdu.
ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'nda Tahran yönetimi stratejik önem taşıyan su yolu Hürmüz Boğazı'nı kapatmış ve özellikle enerji piyasasında küresel bir kriz yaratmıştı.
Başkan Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla ateşkes ilan edebileceklerini duyurmuştu.
