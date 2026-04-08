Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama

ABD Savunma Bakanı Hegseth, ateşkesin ardından ABD'nin bölgedeki askeri varlığını muhafaza edeceğini söyleyerek, "Orada kalacağız. Hiçbir yere gitmiyoruz. İran'ın ateşkese uyduğundan ve nihayetinde bir anlaşma yaptığından emin olacağız" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ortak basın toplantısı düzenledi. İran ile 15 günlük ateşkes anlaşmasını ABD Başkanı Donald Trump'ın ifadeleriyle "dünya barışı için büyük bir gün" şeklinde nitelendiren Savunma Bakanı Hegseth, ABD ordusunun İran ordusunu ezdiğini ve on yıllar boyunca savaşamaz hale getirdiğini savundu. Hegseth, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 40 günden kısa bir sürede ABD'nin toplam muharip gücünün yüzde 10'undan azını kullanarak dünyanın en büyük ordularından birini dağıttı" dedi.

İran'ın yıkıcı bir askeri yenilgi yaşadığını öne süren Hegseth, "ABD ordusu, İsrailli ortaklarımızla birlikte ilk günden planladığı ve takvime bağlandığı şekilde her bir hedefe ulaştı" ifadelerini kullandı.

"İran savunma sanayii altyapısını tamamen yok etmeyi bitirdik"

İran'ın donanması, hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği açıklamalarını tekrarlayan Hegseth, "Füze programları fiilen yok edildi. Füze rampaları ve üretim tesisleri yok edildi. Mevcut stokları tükendi ve parçalandı. Neredeyse tamamen etkisiz hale getirildi" dedi. Hegseth, "Dün gece 800'den fazla saldırı düzenlenen dalgayla İran savunma sanayii altyapısını tamamen yok etmeyi bitirdik. Sığınaklarda gömülü halde geriye ne kadar az şey kaldıysa, ellerinde sadece o kalacak. Halen ateş edebileceklerini biliyoruz. Ama komuta ve kontrol sistemleri darmadağın oldu" şeklinde konuştu.

"Trump merhameti seçti"

İran'ın artık füze, füze rampası ya da İHA üretemeyeceğini iddia eden Hegseth, "İran, şartlarımızı reddetmiş olsaydı sıradaki hedefler elektrik santralleri, köprüler ve petrol-enerji altyapısı olacaktı. Savunamayacakları ve gerçekçi bir şekilde yeniden inşa edemeyecekleri hedefler. Bunları yeniden kurmaları onlarca yıl sürerdi ve biz bunu yapmaya hazırdık. Buna karşı koyamazlardı. Başkan Trump'ın İran ekonomisini dakikalar içinde felç etme gücü vardı. Ama merhameti seçti" dedi.

"Şartlar gereği, sahip olmamaları gereken her türlü malzeme çıkarılacak"

Hegseth, İran'ın ezici baskı altında ateşkesi kabul ettiğini savunarak İran'ın ABD saldırılarında öldürülen liderlerini sıraladı. Hegseth, "Yeni rejimin seçeneği de kalmamıştı, zamanı da. Bu yüzden anlaşma yaptılar. Bu anlaşmanın, onların asla ama asla nükleer silah sahibi olmayacakları anlamına geldiğini biliyorlar. Şartlar gereği, sahip olmamaları gereken her türlü malzeme çıkarılacak. Şu anda geriye kalan tozlar derine gömülü ve 24 saat havadan izleniyor. Başkan, en başından bu yana açıktı. İran, nükleer silah sahibi olmayacak" şeklinde konuştu. Hegseth, "İranlılar küçük düşürüldü ve demoralize edildi. Onlar bizim değil, biz onların geleceğini kontrol ediyoruz. İşte bu yüzden masaya geldiler" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir yere gitmiyoruz"

Trump'ın ABD'nin bölgede kalacağını açıklamasının askeri varlık açısından ne anlama geldiği sorusuna Hegseth, "Evet, orada kalacağız. Hiçbir yere gitmiyoruz. İran'ın ateşkese uyduğundan ve nihayetinde bir anlaşma yaptığından emin olacağız. Yani yerimizi koruyacağız, hazır kalacağız ve tetikte olacağız" şeklinde cevap verdi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişine gönüllü olarak izin verecek bir pozisyona geldiğini söyleyen Hegseth, "Boğaz'ın açık kalmasını sağlamak için artık dünyanın geri kalanının sorumluluk alma zamanı geldi" dedi.

"Gerekirse Gece Yarısı Çekici Operasyonu ile yaptığımız türden başka bir şey yaparız"

İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma ne olacağına ilişkin bir soru alan Hegseth, "Şu anda malzeme gömülü durumda ve bunu izliyoruz. Neye sahip olduklarını tam olarak biliyoruz ve bunu onlar da biliyor. Bunu ya bize verecekler ya da biz alacağız. Gerekirse Gece Yarısı Çekici Operasyonu (İran'a 2025'te gerçekleştirilen saldırı) ile yaptığımız türden başka bir şey yaparız. Bu seçeneği saklı tutuyoruz. Ama açık olan şu ve İran'daki rejim şunu biliyor, asla nükleer silaha ya da ona giden yola sahip olamayacaklar" diye konuştu.

"Ticaret akacak"

Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve ABD ordusunun izlemede olduğunu da söyleyen Hegseth, "Ticaret akacak. Piyasaların tepki verdiği gerçeklik de buydu" dedi.

İran'ın ateş açmaktan, tek yönlü saldırılardan ve füze kullanmaktan kaçınması gerektiğini de ifade den Savunma Bakanı Hegseth, "İzlemedeyiz. Gerekirse hazırız. Ama umuyoruz ve inanıyoruz ki bu ateşkese uyulacak" ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Caine: "13 binden fazla hedef vurduk"

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine de İran'a saldırılarda Trump'ın belirlediği askeri hedeflere ulaştıklarını söyledi. İran'a saldırıların başlangıcından bu yana 13 binden fazla hedefin vurulduğunu ifade eden Caine, "CENTCOM, İran'ın hava savunma sistemlerinin yaklaşık yüzde 80'ini yok etti. Bin 500'den fazla hava savunma hedefi, 450'den fazla balistik füze depolama tesisi, 800 kamikaze dron depolama tesisi vuruldu. Bu sistemlerin tamamı artık yok. İran'ın komuta kontrol ve lojistik ağlarını yıktık. 2000'den fazla komuta kontrol merkezini yok ettik. ABD ve dost güçleri hedef alma kapasitelerini düşürdük" dedi.

"İran'ın savunma sanayi temelini ve bu yetenekleri yıllarca yeniden oluşturma kabiliyetini yok ettik"

İran donanmasının büyük ölçüde Basra Körfezi'nin dibinde olduğunu söyleyen Caine, "150 gemi denizin dibinde. Ayrıca Devrim Muhafızları Donanması'nın küçük saldırı botlarının yarısı da aynı şekilde. Karadan, denizden ve havadan yapılan saldırılarla deniz mayını hedeflerine karşı 700'den fazla saldırı gerçekleştirdik ve deniz mayınlarının yüzde 95'inden fazlasını yok ettiğimizi düşünüyoruz. Belki de en önemlisi, İran'ın savunma sanayi temelini ve bu yetenekleri yıllarca yeniden oluşturma kabiliyetini yok ettik. Silah fabrikalarının yaklaşık yüzde 90'ını vurduk. Şahed tipi kamikaze dronlarını üreten her fabrika vuruldu" ifadelerini kullandı.

"18 uçak, ABD'den kalkıp askeri hedeflere bomba bıraktıktan sonra geri döndü"

Operasyonlarda 10 binden fazla görev uçuşu yapıldığını ifade eden Genelkurmay Başkanı Caine, "Buna 62 bombardıman görevi de dahildi. Bunların 18'i ABD'den kalkıp askeri hedeflere bomba bıraktıktan sonra geri döndü. Bu görevlerin her biri 30 saatten uzundu. Bunu 18 kez yaptık. Dünyada bunu yapabilen başka bir ordu yoktur" diye konuştu. Caine, "Kara ve deniz kuvvetlerinin müşterek ateşiyle 13 binden fazla hedef vurduk. Körfez'deki ortaklarımızla birlikte şimdiye kadar bin 700 balistik füze ve kamikaze dron saldırısını önledik" ifadelerini kullandı.

