Brezilya'dan BYD'ye ağır suçlama

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Brezilya'daki işçilerinin 'kölelik' benzeri koşullara maruz bırakıldığı işverenlerin yer aldığı resmi bir listeye dahil edildi.

Söz konusu karar, 2024 yılında patlak veren ve Çinli işçilerin 'insan kaçakçılığı' ile 'kötü çalışma koşullarına' maruz kaldığı iddialarına dayanan skandalın ardından geldi.

Reuters'ın haberine göre, Brezilya Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan 'kara liste', şirket için özellikle Çin’den sonra en büyük pazarı olan ülkede ciddi bir itibar riski oluşturuyor.

Listeye alınma kararı, BYD’nin Brezilya’daki bazı banka kredilerine erişimini de kısıtlıyor. Ancak bu durumun, şirketin ülkedeki tek otomobil fabrikasının faaliyetlerini doğrudan etkilemediği belirtiliyor.

163 İŞÇİYİ KAPSIYOR

Söz konusu işçilerin, BYD'nin taşeron firması Jinjiang Group aracılığıyla işe alındığı aktarılıyor.

Toplam 163 işçiyi kapsayan olayda, işçilerin pasaportlarına el konulduğu, maaşlarının büyük kısmının doğrudan Çin’e gönderildiği ve yaklaşık 900 dolarlık bir depozito ödemek zorunda bırakıldıkları öne sürülüyor.

Öte yandan, yapılan denetimler sırasında işçilerin son derece kötü koşullarda yaşadığı da ortaya çıktı. Müfettişler, bazı evlerde 30’dan fazla kişinin tek banyolu alanlarda, yataksız ve hijyenik olmayan ortamlarda kaldığını tespit etti. Yetkililer bu durumu 'insan onuruna aykırı' olarak nitelendirdi.

25 BİN ARAÇ ÜRETTİ

BYD'nin Ekim ayında fabrikanın açılışından bugüne kadar Brezilya'da 25 binden fazla araç ürettiği bildirildi.

Brezilyalı yetkililer, ana işveren olarak BYD’nin taşeron firmaları denetlemekle yükümlü olduğunu savunuyor.

Şirketlerin bu listeye girmemek için hükümetle anlaşarak çalışma koşullarını iyileştirme ve mağdur işçilere tazminat ödeme taahhüdünde bulunmaları gerekiyor.

Listeye alınan şirketler, aksi bir mahkeme kararı olmadıkça iki yıl boyunca bu statüde kalıyor.