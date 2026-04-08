        Haberler Ekonomi Otomobil Brezilya'dan BYD'ye ağır suçlama - Otomobil Haberleri

        Brezilya'dan BYD'ye ağır suçlama

        Çinli otomotiv devi BYD, Brezilya'daki fabrikasında çalışan işçilerin kötü koşullarda çalıştırıldığı gerekçesiyle ülkede 'kara listeye' alındı. Söz konusu listeye alınma kararı, BYD'nin Brezilya'daki bazı banka kredilerine erişimini de kısıtlıyor. Ancak bu durum şirketin ülkedeki otomobil üretimini doğrudan etkilemiyor

        Giriş: 08.04.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı

        Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Brezilya'daki işçilerinin 'kölelik' benzeri koşullara maruz bırakıldığı işverenlerin yer aldığı resmi bir listeye dahil edildi.

        Söz konusu karar, 2024 yılında patlak veren ve Çinli işçilerin 'insan kaçakçılığı' ile 'kötü çalışma koşullarına' maruz kaldığı iddialarına dayanan skandalın ardından geldi.

        Reuters'ın haberine göre, Brezilya Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan 'kara liste', şirket için özellikle Çin’den sonra en büyük pazarı olan ülkede ciddi bir itibar riski oluşturuyor.

        Listeye alınma kararı, BYD’nin Brezilya’daki bazı banka kredilerine erişimini de kısıtlıyor. Ancak bu durumun, şirketin ülkedeki tek otomobil fabrikasının faaliyetlerini doğrudan etkilemediği belirtiliyor.

        163 İŞÇİYİ KAPSIYOR

        Söz konusu işçilerin, BYD'nin taşeron firması Jinjiang Group aracılığıyla işe alındığı aktarılıyor.

        Toplam 163 işçiyi kapsayan olayda, işçilerin pasaportlarına el konulduğu, maaşlarının büyük kısmının doğrudan Çin’e gönderildiği ve yaklaşık 900 dolarlık bir depozito ödemek zorunda bırakıldıkları öne sürülüyor.

        Öte yandan, yapılan denetimler sırasında işçilerin son derece kötü koşullarda yaşadığı da ortaya çıktı. Müfettişler, bazı evlerde 30’dan fazla kişinin tek banyolu alanlarda, yataksız ve hijyenik olmayan ortamlarda kaldığını tespit etti. Yetkililer bu durumu 'insan onuruna aykırı' olarak nitelendirdi.

        25 BİN ARAÇ ÜRETTİ

        BYD'nin Ekim ayında fabrikanın açılışından bugüne kadar Brezilya'da 25 binden fazla araç ürettiği bildirildi.

        Brezilyalı yetkililer, ana işveren olarak BYD’nin taşeron firmaları denetlemekle yükümlü olduğunu savunuyor.

        Şirketlerin bu listeye girmemek için hükümetle anlaşarak çalışma koşullarını iyileştirme ve mağdur işçilere tazminat ödeme taahhüdünde bulunmaları gerekiyor.

        Listeye alınan şirketler, aksi bir mahkeme kararı olmadıkça iki yıl boyunca bu statüde kalıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyada Nasıl? - 5 Nisan 2026 (Savaş Taktikleri: En Büyük Saldırı Savunma Mı?)

        Saldırı mı, savunma mı daha etkili? Hangi ülke kendini nasıl koruyor? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün sordu; Prof. Dr. Esat Arslan ve Doç. Dr. Merve Seren yanıtladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Hakan Çakır davasında karar
        Hakan Çakır davasında karar
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!