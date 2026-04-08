ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD-İran hattında sağlanan iki haftalık ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "İran ateşkes için yalvardı. Trump İran'a acıdı, İran'ın ekonomisini dakikalar içinde yok edebilirdi" dedi ve ABD'nin tarihi bir zafer elde ettiğini savundu. Hegseth, "Artık gerçek barış için bir şansımız var. Pentagon görevini tamamladı" dedi
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile 40 gün süren savaşın ardından uzlaşılan iki haftalık ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hegseth'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"ABD tarihi bir zafer elde etti. İran ateşkes için yalvardı. Trump İran'a acıdı, İran'ın ekonomisini dakikalar içinde yok edebilirdi.
İran'ın hava kuvvetleri yok edildi. İran'ın artık bir hava savunması, herhangi kapsamlı bir hava savunma sistemi kalmadı. Hava sahası bizim kontrolümüzde.
İran'ın füze programı işlevsel olarak yok oldu. ABD, salı gecesi 800 hava saldırısı düzenledi ve İran'ın savuna sanayi üssünü imha etti. İran'ın fabrikaları yerle bir oldu.
Artık gerçek barış için bir şansımız var. Pentagon görevini tamamladı. İran'ın yeni rejimi ABD ile farklı bir iletişimde olacak. İran zenginleştirilmiş uranyumu bize verecek ya da biz alacağız."