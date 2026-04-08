        Haberler Gündem Yargı SON DAKİKA HABERİ: Hakan Çakır davasında karar! | Son dakika haberleri

        Hakan Çakır davasında karar

        Ankara Keçiören'de öldürülen 23 yaşındaki Hakan Çakır davasında karar açıklandı. Suça sürüklenen çocuklar 14 yaşındaki T.Y.Z 25 yıl ve 17 yaşındaki B.S.Z 32 yıl, baba Cemal Zeynal müebbet hapis cezası ve 28 yıl hapis, Ahmet Emir Zeynal müebbet hapis cezası ve 28 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 08.04.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Hakan Çakır davasında karar

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın (23) hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2'si suça sürüklenen çocuk, 8 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Suça sürüklenen çocuklar 14 yaşındaki T.Y.Z 25 yıl ve 17 yaşındaki B.S.Z 32 yıl, baba Cemal Zeynal müebbet hapis cezası ve 28 yıl hapis, Ahmet Emir Zeynal müebbet hapis cezası ve 28 yıl hapis cezası verildi.

        Keçiören'de çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır (15), geçen yıl 10 Ağustos'ta dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.

        Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle gelen ağabeyi Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklandı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, oğlu Ahmet Emir Zeynal, onun arkadaşı Umut Kılınç hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet, 2 kişiyi ‘Öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 45'er yıla kadar hapis cezası istendi.

        Cemal Zeynal'ın yaşı küçük çocukları B.S.Z. hakkında 41 yıl, T.Y.Z. hakkında 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Aynı dosyada Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır (53), ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve akrabası Eyyüp Demir (44) hakkında da ‘Basit yaralama’ suçundan 5'er yıl hapis talep edildi.

        İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

        Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Cemal Zeynal, Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç’ın ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet, 2 kişiye yönelik ‘Öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 45’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti. Savcı, suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. hakkında 41 yıla, T.Y.Z. hakkında ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesini istemişti. Mütalaada, aynı dosyada ‘Basit yaralama’ suçundan haklarında 5’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve akrabası Eyyüp Demir yönünden ise isnat edilen suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi talep edilmişti. Mahkeme başkanı, eksik hususların tamamlanmasına karar verip, duruşmayı 8 Nisan'a ertelemişti.

        KARAR AÇIKLANDI

        Hakan Çakır cinayetinin failleri T.Y.Z. (solda), B.S.Z. (sağda) ve Ahmet Emir Z. (ortada). Fotoğraf: DHA

        Suça sürüklenen çocuklar 14 yaşındaki T.Y.Z 25 yıl ve 17 yaşındaki B.S.Z 32 yıl, baba Cemal Zeynal müebbet hapis cezası ve 28 yıl hapis, Ahmet Emir Zeynal müebbet hapis cezası ve 28 yıl hapis cezası verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erzurumdaki tarihi Rus Kilisesi kütüphane olarak hizmet verecek

        Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan tarihi Rus Kilisesi, "Kültür Hazineleri Gençler ile Buluşuyor Projesi"yle modern bir halk kütüphanesi olarak hizmet verecek. (AA)

        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Galatasaray kritik virajda!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        "Ben daha güzelim"
