Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın (23) hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2'si suça sürüklenen çocuk, 8 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Suça sürüklenen çocuklar 14 yaşındaki T.Y.Z 25 yıl ve 17 yaşındaki B.S.Z 32 yıl, baba Cemal Zeynal müebbet hapis cezası ve 28 yıl hapis, Ahmet Emir Zeynal müebbet hapis cezası ve 28 yıl hapis cezası verildi.

Keçiören'de çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır (15), geçen yıl 10 Ağustos'ta dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.

Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle gelen ağabeyi Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklandı.

REKLAM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, oğlu Ahmet Emir Zeynal, onun arkadaşı Umut Kılınç hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet, 2 kişiyi ‘Öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 45'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Cemal Zeynal'ın yaşı küçük çocukları B.S.Z. hakkında 41 yıl, T.Y.Z. hakkında 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Aynı dosyada Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır (53), ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve akrabası Eyyüp Demir (44) hakkında da ‘Basit yaralama’ suçundan 5'er yıl hapis talep edildi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Cemal Zeynal, Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç’ın ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet, 2 kişiye yönelik ‘Öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 45’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti. Savcı, suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. hakkında 41 yıla, T.Y.Z. hakkında ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesini istemişti. Mütalaada, aynı dosyada ‘Basit yaralama’ suçundan haklarında 5’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve akrabası Eyyüp Demir yönünden ise isnat edilen suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi talep edilmişti. Mahkeme başkanı, eksik hususların tamamlanmasına karar verip, duruşmayı 8 Nisan'a ertelemişti.

KARAR AÇIKLANDI

Hakan Çakır cinayetinin failleri T.Y.Z. (solda), B.S.Z. (sağda) ve Ahmet Emir Z. (ortada). Fotoğraf: DHA

