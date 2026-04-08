        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Taciz davasının mağduru Tuana Torun'un öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı | Son dakika haberleri

        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı

        Giresun'da, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan lise öğrencisi 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, tutuklu sürücü Adem Hasbaş'ın, 1.97 promil (yasal sınır 0.50) alkollü olmasının dikkatini olumsuz etkilediği, fren ve lastik izlerinin ise Tuana'nın düştüğü noktadan yaklaşık 4 metre sonra başladığı tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Taciz davasının mağduru Tuana'nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı

        Giresun'da kaza, 28 Mart’ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkiinde meydana geldi. Giresun’dan, Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Elif Torun’a (16) çarptı.

        TUANA AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI

        DHA'daki habere göre Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin ‘Çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan Torun, ağır yaralandı.

        BEYİN ÖLÜMÜ SONRASI ORGAN BAĞIŞI

        Tuana Elif Torun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Torun’un beyin ölümü gerçekleşince ailesi kızlarının organlarını bağışladı. Tuana Elif Torun, Görele ilçesinde toprağa verildi.

        SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Adem Haşbaş ise tutuklandı. 24 Nisan'da hakkında açılan davada 2’nci kez hakim karşına çıkması beklenen Hasbi Dede’nin Görele ilçesinde eski eniştesine ait restoranda işçi olarak çalıştığı belirtilen sürücü Adem Hasbaş’ın kazada alkollü olduğu tespit edildi.

        "ETKİN FRENLEME İLE KAZAYI ÖNLEYEBİLİRDİ"

        Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi incelemesine göre, tutuklu sürücüsü Adem Hasbaş’ın, kazadan önce gerekli dikkat ve özeni göstermediği, etkin frenleme yaparak kazayı önleyebileceği halde bu yönde yeterli tedbiri almadığı belirtildi.

        FREN İZLERİ ÇARPIŞMADAN SONRA BAŞLAMIŞ

        Buna göre araçtaki fren ve lastik izlerinin, Tuana'nın düştüğü noktadan yaklaşık 4 metre sonra başladığı tespit edildi. Raporda, sürücünün olay anındaki davranışlarının, ölçülen 1.97 promil (yasal sınır 0.50) alkolün etkisiyle algı ve koordinasyon kaybı yaşamasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirmesine de yer verildi.

        Raporda ayrıca ‘hızını yol, hava ve trafik şartlarına göre ayarlama yükümlülüğünü’ ihlal ettiği gerekçesiyle ‘tali kusurlu’ bulunan sürücü Hasbaş’ın, Tuana'nın arkası dönük ve kulaklık takmış olduğunu beyan ettiği için selektör yapmak ve korna çalmak suretiyle aracın solundan geçebileceğini düşündüğü sırada seyrine devam etmesi sonrası kazanın meydana geldiği ifade edildi.

        "ANNE BURALARDAN GİDELİM" DEMİŞ

        Öte yandan Elif Tuana Torun’un annesi Nuray Torun Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, dava sürecinde psikolojisinin etkilenmesi kaynaklı psikolog ile görüşmeye başlayan kızının, yaşananlar nedeniyle çok üzüldüğünü ve sonrasında ise okula gitmediğini belirtti. Anne Nuray Torun, kazadan kısa süre önce kendisine ‘anne buralardan gidelim’ dediğini, kendisinin de ‘kızım bizim için korktu kaçtı demesinler, mahkemeden sonra bakarız' dediği bildirildi.

        İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat’ta, sanal medyada Tuana Elif Torun ile yazışması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Savcılığın itirazı sonrası Dede, 10 Şubat’ta yeniden ifade için adliyeye çağrılmış, bu kez 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edilmişti.

