        Haberler Ekonomi Emlak İstanbul'da yeni kentsel dönüşüm kredisi hakkında bilgi alanların sayısı 1000'e ulaştı - Emlak Haberleri

        İstanbul'da yeni kentsel dönüşüm kredisi hakkında bilgi alanların sayısı 1000'e ulaştı

        İstanbul'un dönüşümü için açıklanan yeni destek paketi hakkında vatandaşı bilgilendirmek için oluşturulan ikisi sabit 8'i mobil olmak üzere 10 bilgilendirme ofisine 4 günde 1000 kişi başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 17:44 Güncelleme:
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un megakentteki kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" mottosuyla hayata geçirilen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında açıkladığı yeni kentsel dönüşüm kredisi, vatandaşlardan ilgi gördü.

        Bu kapsamda vatandaşı bilgilendirmek için Üsküdar ve Küçükçekmece'de sabit irtibat ofisleri oluşturuldu. Ayrıca vatandaşlar, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Şişli, Kartal ve Üsküdar'da birer, Kadıköy'de ise iki noktada bulunan mobil bilgilendirme araçlarındaki uzmanlar aracılığıyla 3 milyon lira destekli kredi paketinin kullanım detayları hakkında yüz yüze bilgilendiriliyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finansman Dairesi Başkanı Behçet Kaan Bolat, proje ve kredi destek paketi hakkında açıklamalarda bulundu.

        İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesinin koordinatörlüğünü yaptıklarını, aynı zamanda uluslararası diğer kaynakların dönüşüm amaçlı ülkeye getirilmesi için emek sarf ettiklerini söyleyen Bolat, projenin 2023 yılında The New York Times'dan ödül alan ve uluslararası prestiji olan bir proje olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Bolat, projenin 2024 yılında İzmir'de fiili olarak hayata geçtiğini, yaklaşık 1100 kişiye bu amaçla kredi imkanı sağlandığını aktardı.

        İstanbul'da Üsküdar ve Küçükçekmece'deki bilgilendirme ofislerinin dışında vatandaşların yoğun olduğu 8 noktada mobil bilgilendirme araçlarıyla mesai saati gözetmeden hizmet verdiklerini dile getiren Bolat, "Şunu düşünüyoruz, vatandaşlarımız bize nasıl kolay ulaşıyorsa biz o yolu benimsiyoruz. Onlar da bize rahatlıkla ulaşıyorlar ve hızlı bir dönüşüm süreci yakalıyoruz." dedi.

        "Projemiz sadece dönüştürebilene değil, dezavantajlı olan vatandaşlarımıza da yönelik"

        Teknik detayların daha önce duyurulduğuna değinen Bolat, "Ancak özellikle ifade etmek istediğim şu, karmaşık gibi gözükse de biz aslında bütün bu faaliyet sürecini onlar için basitleştiriyoruz. Şüphesi olan, 'yapamazsam' diye çekinen her bir vatandaşımıza ben resmi kanallardan iletişime geçerek süreci rahatlatacağımız noktasında da sözünü vermek istiyorum, onları buraya bekliyorum. 4 günde yaklaşık 1000 kişiye bilgilendirme gerçekleştirdik. Bunların hemen hızlı başvuru aşamasına gelmesi için vatandaşlarımıza evrak süreçleri ve bilgi eksiği konusunda yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

        Bolat, başvuruların iki aşamalı olduğunu, önce müteahhittin yapacağı projeyi değerlendirdiklerini, ardından vatandaşı bankaya ulaştırdıklarını anlattı.

        Yüklenici firmalara da evrakların hazırlanması amacıyla yerel paydaşlarla iletişime geçerek yardımcı olduklarını belirten Bolat, "Daha sonra banka sürecine geçecek vatandaşlarımıza da özellikle sosyal anlamda ulaşılabilir olmayan vatandaşlarımızı kastediyorum banka yetkilileriyle görüşerek mümkünse hizmeti ayağına taşımaya çalışıyoruz. Çünkü projemiz sadece parası olana dönüştürebilene değil, gerçekten dezavantajlı olan, emekli olup hane halkı geliri düşük olanlara ya da engellilik durumu olan vatandaşlarımıza da yönelik." ifadelerini kullandı.

        Bolat, proje kapsamında Ziraat Bankası ile protokol imzalandığını, vatandaşların finans desteğine kolay ulaşması için aksiyon aldıklarını kaydederek, "Gönülleri rahat olsun, içleri ferah olsun." dedi.

        "Dönüşümü sürekli sağlamayı hedefliyoruz"

        İstanbul'da yaklaşık 600 bin bağımsız bölüm bulunduğunu, yeni destek paketi ile belki ilk etapta bu bölümlerin yüzde 10 ila 20'sinin dönüştürülebileceğini aktaran Bolat, "Riskli bağımsız bölümlerin dönüşmesi gerekiyorsa bunun belki yüzde 10-20'sine isabet eden bir oran ama buradaki başarımız finansmanın devamını sağlayacağı için geleceğe dair umudumuz var. Başkanlık olarak da bakanlık olarak da diğer uluslararası finans kuruluşları ile halihazırda bir müzakere süreci zaten yürütüyoruz. Buradaki uygulama başarısı onları da etkileyeceği için başarılı bir finansman sürecini ve sürdürülebilir ekonomiyi sağlayarak dönüşümü sürekli sağlamayı hedefliyoruz. O yüzden vatandaşlarımız taleplerinde geri durmasın." diye konuştu.

        Bolat, iklime duyarlı olmayan herhangi bir bağımsız bölüm kalmayana dek çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, kredi destek paketi hakkında şu bilgilere yer verdi:

        "Finansman desteğimiz hane halklarının dönüşümüne özel olarak 3 milyon liraya varan, maksimum 180 ay vade, aylık maksimum 0,69 faiz oranıyla ilk yıl ödemesiz olarak hane halklarına vereceğimiz destekle gerçekleşecek. Bazı vatandaşlarımız çok kaygılı. Özellikle belli bir yaşa ulaşmış vatandaşlarımız, 'Banka işin içinde olunca ben nasıl finansmandan faydalanacağım?' diye düşünüyor. Ya da belki ödemeler dengesi biraz sıkıntılı olan vatandaşlarımız bu konuda tereddüde düşebilirler. Şunu gönül rahatlığıyla bilsinler. Birincisi, bizim bankadaki gibi sıkı bir değerlendirme kriterimiz yok. Çünkü biz depreme karşı burada ayakta kalmayı hedefliyoruz, birinci esasımız bu. İkinci esasımız da şu, yükleniciler işe başladığında finansmanının olduğunu görsün, işini bitirebilecek motivasyona ulaşsın diye çabalıyoruz. Yani burada biz sadece malikler tarafında değil, aynı zamanda yüklenici tarafından da bir destek alıyoruz. Devlet olarak hakem rolü değil, tam bir arabulucu formülü geliştiriyoruz ve tarafların arasında doğru bir iletişim sağlanmasını amaçlıyoruz."

