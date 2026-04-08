        MGK toplantısı sona erdi

        MGK toplantısı sona erdi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yayımlanan açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecinin ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı bildirildi

        Giriş: 08.04.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık üç saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, iç ve dış güvenliğe ilişkin başlıkların kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi.

        Açıklamada, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere Türkiye’nin millî birlik ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı yürütülen faaliyetler hakkında Kurul üyelerine bilgi sunulduğu ifade edildi. Terörle mücadele kapsamında “terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” hedeflerine yönelik çalışmaların değerlendirildiği, bölgesel çatışmaların bu süreci sekteye uğratmasına izin verilmeyeceğinin vurgulandığı aktarıldı.

        Küresel ölçekte belirsizlik yaratan ve ekonomik dengeleri etkileyen İsrail, ABD ve İran arasındaki gerilimin sona erdirilmesine yönelik çabaların olumlu karşılandığı belirtilirken, Türkiye’nin sınır güvenliği ve vatandaşlarının korunmasına yönelik tedbirlerin sürdürüleceği kaydedildi.

        Toplantıda ayrıca bölgesel gelişmeler çerçevesinde Irak’taki durum ele alındı; ülkenin istikrarı ve güvenliğinin korunmasının önemine dikkat çekildi. İsrail’in Gazze’de ateşkes ihlalleri, Batı Şeria’daki uygulamaları ve kutsal mekânların statüsüne yönelik adımlarının barış sürecine zarar verdiği ifade edilirken, bu politikaların Lübnan’a da yansımasının yeni insani sorunlara yol açtığı değerlendirildi. Uluslararası topluma bu gelişmeler karşısında harekete geçme çağrısı yapıldı ve Lübnan’ın egemenliğine destek vurgulandı.

        Suriye’deki gelişmelerin de gündeme geldiği toplantıda, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğini güçlendirmeye yönelik süreçlerin destekleneceği belirtildi. Bu kapsamda tek devlet ve tek ordu temelinde yürütülen entegrasyon çabalarına Türkiye’nin kararlılıkla katkı sunacağı ifade edildi.

        Rusya-Ukrayna Savaşı’nın seyrinin de değerlendirildiği toplantıda, çatışmaların Karadeniz’e yayılması ve enerji güvenliğini tehdit etmesine karşı uyarıda bulunuldu. Taraflara itidal çağrısı yapıldı.

        Açıklamada, uluslararası güvenlik ortamının savaş ve çatışmalarla sarsıldığı bir dönemden geçildiği belirtilerek, Türkiye’nin anlaşmazlıkların çözümünde diplomasi ve müzakereyi esas alan yaklaşımını sürdüreceği ve barışın tesisine yönelik çabalarına müttefikleriyle birlikte devam edeceği ifade edildi.

        Erzurumdaki tarihi Rus Kilisesi kütüphane olarak hizmet verecek

        Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan tarihi Rus Kilisesi, "Kültür Hazineleri Gençler ile Buluşuyor Projesi"yle modern bir halk kütüphanesi olarak hizmet verecek. (AA)

        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
