Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, sosyal medya canlı yayınında sanat hayatına dair sitem dolu açıklamalarda bulunarak, vasiyetini paylaştı.

"YAKINDA ÖLÜP GİDECEĞİM"

Kariyeri boyunca engellerle karşılaştığını belirten Ortaç, "Bana bir söz verin; ben ölünce bu şarkıları yaşatın. Sağlığımda kliplerimi çekmediler, sesimi duyurmak istemediler. Herkes batmam için uğraştı ama 35 yıldır hala ayaktayım. Yakında ölüp gideceğim, tek isteğim bu şarkıların herkese ulaşması" dedi.

REKLAM

Öte yandan ünlü şarkıcı, daha önce verdiği bir röportajda ölmek istediğini dile getirmiş ve şöhretin geçiciliğine şu sözlerle sitem etmişti: Ölmek istiyorum. Yarın ölmek istiyorum. Hani 300 bin kişi "Serdar" diye bağırıyordu? Hani müziğimi seviyorlardı? Lütfen bana "Koskoca Serdar Ortaç'sın" demeyin. Bu hayatta kimse 'koskoca' değil. Boşuna mı yazdım; "Bu devirde kimse sultan değil, bezirgan değil, padişah değil" diye?