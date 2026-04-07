        Haberler Magazin Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu - Magazin haberleri

        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu

        Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayında vasiyetini açıkladı. Ortaç, "Ben ölünce bu şarkıları yaşatın" diyerek, hayranlarına seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 20:52 Güncelleme:
        Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, sosyal medya canlı yayınında sanat hayatına dair sitem dolu açıklamalarda bulunarak, vasiyetini paylaştı.

        "YAKINDA ÖLÜP GİDECEĞİM"

        Kariyeri boyunca engellerle karşılaştığını belirten Ortaç, "Bana bir söz verin; ben ölünce bu şarkıları yaşatın. Sağlığımda kliplerimi çekmediler, sesimi duyurmak istemediler. Herkes batmam için uğraştı ama 35 yıldır hala ayaktayım. Yakında ölüp gideceğim, tek isteğim bu şarkıların herkese ulaşması" dedi.

        Öte yandan ünlü şarkıcı, daha önce verdiği bir röportajda ölmek istediğini dile getirmiş ve şöhretin geçiciliğine şu sözlerle sitem etmişti: Ölmek istiyorum. Yarın ölmek istiyorum. Hani 300 bin kişi "Serdar" diye bağırıyordu? Hani müziğimi seviyorlardı? Lütfen bana "Koskoca Serdar Ortaç'sın" demeyin. Bu hayatta kimse 'koskoca' değil. Boşuna mı yazdım; "Bu devirde kimse sultan değil, bezirgan değil, padişah değil" diye?

        MS NEDİR?

        MS (Multiple Skleroz) hastalığı, bağışıklık sisteminin sinir liflerini kaplayan koruyucu miyelin kılıfına saldırması sonucu beyinle vücut arasındaki sinir iletiminin bozulmasıyla, kas güçsüzlüğü, görme sorunları, yürüme, denge-koordinasyon semptomlarına neden olan merkezi sinir sisteminin bir hastalığıdır.

        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri: İsrail Konsolosluğu önünde çatışma, süre 03.00'da doluyor; Trump'tan yeni tehdit...

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ÇATIŞMAİstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde çatışma çıktı. 2 polis memuru yaralandı. Saldırganlardan 1'inin ölü 2'sinin de yaralı olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. İçişleri B...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Kanadı kırık Kartal!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Sigortada demokrasi şöleni
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Icardi'de aşkın sonu!
