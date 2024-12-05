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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı! | Son dakika haberleri

        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!

        İstanbul'dan Çorum'a, giderek kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, yaşlı bir çifti 5 milyon TL dolandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerden 1'inin rezidansta yakalandığı öğrenildi. 2 şüpheli de işlemleri için Çorum'a götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 09:26 Güncelleme: 05.12.2024 - 09:27
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        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
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        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Y. (72) ve eşi N.Y.’yi (71) kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 5 milyon TL dolandırılan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        İSTANBUL'DAN ÇORUM'A GİTMİŞLER

        DHA'daki habere göre çalışma kapsamında; dolandırıcılığı E.K. (34) ve Ö.Ü.’nün (23) İstanbul’dan Çorum’a gelip, yaptığı belirlendi.

        1 ŞÜPHELİ REZİDANSTA YAKALANDI

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        İstanbul’a giden ekipler, Ö.Ü.’yü kaldığı evde, E.K.’yı ise rezidansta yakalayıp, gözaltına aldı. 2 şüpheli de işlemleri için Çorum’a getirildi.

        Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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