Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Y. (72) ve eşi N.Y.’yi (71) kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 5 milyon TL dolandırılan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İSTANBUL'DAN ÇORUM'A GİTMİŞLER DHA'daki habere göre çalışma kapsamında; dolandırıcılığı E.K. (34) ve Ö.Ü.’nün (23) İstanbul’dan Çorum’a gelip, yaptığı belirlendi.