Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
İstanbul'dan Çorum'a, giderek kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, yaşlı bir çifti 5 milyon TL dolandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerden 1'inin rezidansta yakalandığı öğrenildi. 2 şüpheli de işlemleri için Çorum'a götürüldü
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Y. (72) ve eşi N.Y.’yi (71) kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 5 milyon TL dolandırılan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
İSTANBUL'DAN ÇORUM'A GİTMİŞLER
DHA'daki habere göre çalışma kapsamında; dolandırıcılığı E.K. (34) ve Ö.Ü.’nün (23) İstanbul’dan Çorum’a gelip, yaptığı belirlendi.
1 ŞÜPHELİ REZİDANSTA YAKALANDI
İstanbul’a giden ekipler, Ö.Ü.’yü kaldığı evde, E.K.’yı ise rezidansta yakalayıp, gözaltına aldı. 2 şüpheli de işlemleri için Çorum’a getirildi.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.