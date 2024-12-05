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        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan esnaftan konum vergisi alınacağına dair iddialara açıklama geldi. Açıklamada, "Esnaftan vergi alınacağı doğru değildir" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:37
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        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
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        Mecliste kabul edilen torba yasa da Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da değişiklik yapıldığı belirtilmişti. Düzenlemeye göre, internette ya da telefon uygulamalarında konum paylaşan ticari işletmeler ve bu paylaşımı sağlayanlar izin bedeli ödeyeceği belirtiliyordu. İzin bedeli ödemeyen işletmelere ceza kesileceği vurgulanmıştı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan “Esnafa Konum Vergisi” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun"un; esnafı değil, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi’nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsadığının altı çizildi.

        ESNAFI KAPSAMIYOR

        Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisinin kesinlikle doğru olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bugün bazı medya organlarında “Esnafa Konum Vergisi” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir.

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