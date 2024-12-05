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        Haberler Gündem Güncel Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi! - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!

        İstanbul'da sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi. Faciada 24 kişinin tedavisi sürerken 10 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 11:31 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:45
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        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
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        İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükselirken, 22 kişinin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Megakentte Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle çok sayıda kişi hastanelere başvurmuştu.

        Öte yandan polis ekiplerince yürütülen sahte içki operasyonlarında yakalanan 10 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.

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