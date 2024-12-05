Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon, Rize, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevreleri ile Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, doğu bölgelerinin yükseklerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don, iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor.

İstanbul Güneşli 12° Ankara Parçalı bulutlu 8° İzmir Parçalı bulutlu 16° Antalya Parçalı bulutlu 14° Trabzon Kısmen Güneşli 14° Bursa Parçalı bulutlu 10° Adana Parçalı bulutlu 19° Diyarbakır Parçalı bulutlu 11° Gaziantep Parçalı Bulutlu 11° Ağrı Kısmen Güneşli 3° Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden, diğer kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu EGE Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Muğla kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu DENİZLİ °C, 15°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu İZMİR °C, 18°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu MANİSA °C, 15°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin eediliyor. ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu REKLAM ANTALYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu ÇANKIRI °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

REKLAM BOLU °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum, Samsun ve Tokat, gece saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. AMASYA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu REKLAM TRABZON °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -5°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Gaziantep ve Kilis, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.