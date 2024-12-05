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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı! Çiğ köftecideki tacizci yakalandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı! Sosyal medyada büyük tepki çekmişti!

        İstanbul'da, çiğ köfte almak için bir dükkana giren genç kız, bir şüpheli tarafından taciz edildi. Görüntüler kameraya yansırken sosyal medyada tepkiye neden oldu. Kamera görüntüsünden tespit edilen zanlı, polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 08:31 Güncelleme: 05.12.2024 - 08:34
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        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
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        İstanbul Küçükçekmece'deki Cennet Mahallesi'nde, bir çiğ köfteci dükkanına giren genç kız, dakikalarca taciz edildi. Olay anı, dükkanda bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

        AA'da yer alan habere göre görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ve büyük tepki çekmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        ZANLI TESPİT EDİLDİ

        Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİNİN İFADESİ ALINIYOR

        Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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