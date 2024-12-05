Çiğ köftecideki tacizci yakalandı! Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! İstanbul'da, çiğ köfte almak için bir dükkana giren genç kız, bir şüpheli tarafından taciz edildi. Görüntüler kameraya yansırken sosyal medyada tepkiye neden oldu. Kamera görüntüsünden tespit edilen zanlı, polis tarafından gözaltına alındı

Anadolu Ajansı Giriş: 05.12.2024 - 08:31 Güncelleme: 05.12.2024 - 08:34 facebook

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