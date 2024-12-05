Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan bir hamamda karbonmonoksit faciası yaşandı. Olayda sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi
Niğde'nin Bor ilçesinde hamama müşteri olarak gelen B.N. (55) ile tellak Ş.A. (65), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre ilçedeki bir hamamın erkekler bölümüne gelen B.N. ile tellak Ş.A.'nın yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
YÜKSEK MİKTARDA GAZ TESPİT EDİLDİ
İhbarla hamama sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, B.N. ile Ş.A.'nın zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Hamamı boşaltan ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Hamamda ölçüm yapan AFAD görevlileri, sobadan yüksek miktarda karbonmonoksit gazı sızdığını tespit etti. Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.