Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan İzzettin Süğüt (65), 3 Mayıs 2024'te huzurevi sakinlerinden Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'i (74) bıçaklamıştı.

AA'daki habere göre Goncegül ve Batır olay yerinde, Özdemirel ise kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Olayın ardından kaçan Süğüt, Atatürk Caddesi'nde yürürken yakalanmıştı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık İzzettin Süğüt, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Olaydan bir hafta kadar önce tedavi için hastaneye gitmesi gerektiğinde huzurevi yönetiminin kendisine araç tahsis etmediğini iddia eden sanık, bu nedenle çıkan tartışma sırasında yüzüne dokunduğu için huzurevi hemşiresinin "Beni darp etti" diye bağırdığını öne sürdü.

"HUZUREVİ MÜDÜRÜ KÜFREDİP VURDU"

66 yaşındaki Ali Serdar Batır yaşamını yitirdi.

"Olay günü huzurevi müdürü bana koridorda küfürler etti. Bana vurdu. 'Seni huzurevinden atacağım. Çıkış için imza atmazsan 'kadını taciz ettiğini' söyleriz' dediler. Ben de imza attım. Odama döndüğümde ise maktul Selçuk Goncegül bana iki kere vurdu. O gün kendimi kaybettim. Psikolojim bozuldu.

"BIÇAĞI ARKADAŞIM ALİ SERDAR'A SALLADIM"

Ben de o sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra arkadaşım Ali Serdar Batır'a saldırdım. Selçuk Goncegül ise sandalyede oturuyordu. Televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Ben de kendimden geçtim, saldırdım.

"AHMET'İ BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı. Ahmet Özdemirel'i neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum."

EN YAKIN ARKADAŞLARIYMIŞ

Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'in en yakın arkadaşları olduğunu dile getiren sanık, arkadaşlarının öldürdüğünü hastanede öğrenince ağladığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.